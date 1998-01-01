التبديل الرابع يستعد للظهور في كأس العالم للمرة الأولى

رام الله / سما /

تتأهب نهائيات كأس العالم 2018، المقامة حالياً على الأراضي الروسية، لدخول التاريخ بظهور تعديلات جديدة ستدخل حيز التطبيق والتنفيذ ابتداءً من الدور ثمن النهائي، ويتعلق الأمر بنظام “التبديل الرابع” خلال المباريات التي تمتد للوقت الإضافي.

ويشهد اليوم السبت، انطلاق فعاليات الدور الثاني من المونديال الروسي، إذ ستقام مبارتين من العيار الثقيل، الأولى تجمع بين منتخب فرنسا ومنتخب الأرجنتين، بينما تشهد الثانية صداماً قوياً بين البرتغال والأوروجواي.

ويبدأ تطبيق “التبديل الرابع” حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل واضطر المنتخبان المتنافسان لخوض أشواط إضافية، وهو الأمر الذي سيمنح المدربين رفاهية إحداث التغييرات الثلاث في حدود 90 دقيقة دون الخوف من إجهاد بعض اللاعبين في الوقت الإضافي.

وتم تطبيق هذا النظام لأول مرة في بطولة كأس العالم للأندية عام 2016، بين ريال مدريد الإسباني وكاشيما أنترلز الياباني، الأمر الذي جعل الاتحاد الدولي لكرة القدم يقر تطبيقه في العرس العالمي للمنتخبات.

الجدير بالذكر أن التبديل الرابع هو القاعدة الثانية الجديدة، عقب تطبيق قاعدة اللعب النظيف في مونديال روسيا، والذي تسبب في خروج منتخب السنغال وتأهل منتخب اليابان إلى الدور الثاني بعدما تساوى المنتخبين في عدد النقاط وفارق الأهداف وكدا الأهداف المسجلة.