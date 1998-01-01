مارادونا: أعتذر لراموس لكنه ليس نجماً !

وكالات / سما /

اعتذر الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا من سيرجيو راموس قائد ريال مدريد والمنتخب الإسباني على التصريحات التي أدلى بها مؤخراً، لكن في الوقت ذاته ما زال مصمماً على رأيه بأن راموس ليس من المدافعين المفضلين له.

وكان مارادونا قد هاجم راموس لسلوكه العنيف ولكثرة ارتكابه للأخطاء في بطولة كأس العالم 2018، ونزع منه صفة النجومية ومنحها للدييجو جودين مدافع أتلتيكو مدريد ومنتخب الأوروجواي.

وما زال مارادونا متمسكاً برأيه بخصوص سيرجيو راموس بأنه ليس لاعباً نجماً رغم اعترافه بأنه قاد ناجح داخل الملعب.

وقال أيقونة كرة القدم في مقابلة حصرية مع صحيفة ماركا الإسبانية “إذا كان سيرجيو راموس شعر بالإهانة فأنا أعتذر له، لكنني لن أغير وجهة نظري الكروية البحتة”.

وتابع “إنه لاعب عظيم، وقائد كبير، ويمكنه أن يكون قائداً جيداً، كما نرى في ريال مدريد، لكن بالنسبة لي إنه ليس نجماً”.

وأنهى مارادونا حديثه “أنت تعرف جيداً، لا يهمني ما يقولونه وأفكر بحرية، ولذلك إن كان راموس مستاءً فأنا أعتذر، لكنني ما زلت أفكر بنفس الطريقة”.