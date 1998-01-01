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إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

السبت 30 يونيو 2018 01:37 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

أصيب عشرات المواطنين اليوم السبت، بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال اندلعت في بلدة بيت أمر بمحافظة الخليل.

وقال الناشط الاعلامي في بيت أمر محمد عوض ، إن مواجهات اندلعت وسط البلدة وقرب المسجد الكبير ومثلثي الطربيقة والعين، عقب اقتحام جنود الاحتلال البلدة واغلاقهم المحلات التجارية وتوقيفهم المركبات وتفتيشها.

واضاف ان جنود الاحتلال اطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب الشبان، ما تسبب بإصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق عولجوا من قبل طواقم إسعاف الهلال الأحمر.

واشار الى ان شابا اصيب بكسر في يده اثناء مطاردة الجنود له وتم إسعافه من قبل الطواقم الطبية، كما استولى الجنود على مركبتين لمواطنين من البلدة، واطلقوا قنابلهم في حقل لاحد المواطنين ما تسبب باشتعال النار فيه وتلف مزروعاته.

#إصابات #بيت أمر

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