جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مؤسسات ائتلاف الناشطين تؤكد حاجة مصابي مسيرات العودة للتأهيل

السبت 30 يونيو 2018 12:47 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

أكد ممثلون عن مؤسسات أعضاء في ائتلاف الناشطين لتبني قضايا الإعاقة الحاجة للتدخل ومساعدة مصابي مسيرات العودة لاسيما الذين يحتاجون للعلاج التأهيلي بعد الإصابة.

وبحث هؤلاء الأعضاء واقع الاشخاص  ذوي الإعاقة الجدد والناجم عن تعرض الآلاف لنيران الاحتلال في إطار مسيرات العودة، سواء على مستوى العلاج أو التأهيل الطبي .

وأعلنت ثلاث جمعيات من الأعضاء عن بدء العمل في ثلاثة مشاريع منفصلة لتأهيل مصابي وجرحى مسيرات العودة في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال اجتماع دوري عقده الائتلاف في مقر مركز صحة المرأة في مخيم جباليا، بمشاركة غالبية الأعضاء.

واستعرض مصطفى عابد مدير برنامج التاهيل المجتمعي  في جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية   بعض الإحصائيات التي صدرت عن وزارة الصحة والتي قد أشارت إلى أن هناك6721 جريحاً تعرضوا لإصابات بالرصاص الحي في الأطراف العلوية والسفلية وهي أكثر الفئات التي تحتاج لتدخل تأهيلي من قبل مؤسسات التأهيل.

وأضاف "عابد" أن عدد حالات البتر بلغ حتى  اللحظة نحو 54 حالة بتر منها 47 حالة  في الأطراف السفلية وسبع حالات بتر في الأطراف العلوية.,

وقالت جمعية بيتنا للتنمية والتطوير المجتمعي على لسان مديرها عبد الرحمن المزعنن، خلال الاجتماع، أنها بدأت بتنفيذ مشروع لصالح مصابي مسيرات العودة بالشراكة مع مؤسسة الإنسانية والدمج HI ويهدف إلى تقديم خدمات تأهيلية متعددة التخصصات لمصابي وجرحى أحداث مسيرة العودة في محافظات قطاع غزة

 وأوضح "المزعنن"، أن المشروع يسعى إلى تحسين قدرات المصابين الوظيفية عبر تقديم خدمات العلاج الطبيعي والوظيفي وخدمات التمريض والدعم النفسي الاجتماعي لعدد 400 جريحاً، بالإضافة إلى تزويد هؤلاء المستفيدين بالأدوات المساعدة وفق احتياجهم، مؤكداً أن المشروع يأتي ضمن الاستجابة الطارئة للأحداث الأخيرة في قطاع غزة.

من جهته قال محمد حمدان مدير جمعية جباليا للتأهيل أن جمعيته بدأت بتحديد احتياجات مصابي مسيرات العودة ضمن مشروع ستنفذه بالتنسيق مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " أونروا" ومراكز التنسيق التابعة لها في كافة محافظات غزة.

وأضاف، أن المشروع سيستمر لمدة ستة شهور، على أن تواصل الجمعية تقديم خدماتها المجانية لمصابي العودة وتوفير الأدوات المساعدة.

بدورها قالت مريم شقورة مديرة شئون المرأة في جمعية الهلال الأحمر لقطاع غزة، أن مركز صحة المرأة في مخيم جباليا التابع للجمعية يواصل تقديم خدماته للنساء المصابات في مسيرات العودة والتي تشمل الخدمات العلاجية والصحية والنفسية، فضلاً عن مواصلة تقديم الغطاء القانوني لنساء تضررن من الاعتداءات الإسرائيلية.

إنجازات الفترة الماضية

من جهته تحدث سليم الهندي عضو الائتلاف حول الإنجازات التي تم تنفيذها خلال الشهور الستة من العام الجاري مشيراً إلى أن الائتلاف استطاع تقديم جملة من الفعاليات والمساعدات اللازمة لذوي الإعاقة .

وقال أن الائتلاف وزع نحو 100 طرد غذائي على أسر ذوي الإعاقة في شهر رمضان بتمويل من مؤسسة عدنان المجلي التعليمية والخيرية

وأشار د. نبهان عمر من جامعة القدس إلى مجموعة الزيارات التي تم تنفيذها لمؤسسات التأهيل ومنازل ذوي الإعاقة لمناسبة يوم المعاق العالمي وورش العمل مناسبة يوم المرأة وحاجة النساء من ذوات الإعاقة.

وتحدث عاطف السلطان ممثل عن بلدية بيت لاهيا خلال الاجتماع حول جهود بلديته في تعبيد بعض الطرق لأصحاب الإعاقات الحركية.

واختتم اللقاء بالتوافق على تنفيذ جملة من الأنشطة للشهور الستة القادمة من العام الحالي والمتعلقة بعقد يوم دراسي حول الإعاقة، وتدريب حول الإسعافات الأولية والطوارئ، وعقد لقاء حول مرض التوحد وإصدار بيانات دورية حول أحداث ونتائج مسيرات العودة.

#مسيرات العودة #مصابين

أخبار ذات صلة

مسيرات العودة

الحية : مسيرات العودة غدا سلمية و تهديدات الاحتلال لن تخيفنا

الزهار- ارشيف

الزهار: لا تفاهمات مع الاحتلال بوساطة مصر لوقف مسيرات العودة

غرينبلانت يقدم عرضا جديدا لحماس لوقف مسيرات العودة

مسيرة العودة -ارشيف

الاحتلال الاسرائيلي : قوانين حقوق الإنسان لا تسري على مسيرات العودة

مسيرات - ارشيف

شهيدان متأثران بجراح أصيبا بها خلال مسيرات العودة في قطاع غزة

رزان النجار - ارشيف

استشهاد ممرضة واصابة 100 فلسطيني بجراح في مسيرات العودة بغزة

الأكثر قراءة اليوم

هارتس: صفقة القرن ستزلزل المنطقة و زعماء عرب قلقون

مئات المصريين يحاصرون بيت محمد صلاح بالقاهرة

صحيفة عبرية تكشف العقبات التي واجهت مبعوثي "ترامب"

ديختر: سنوقف الطائرات الحارقة حتى لو كلفنا ذلك حربا جديدة ويلمح لاغتيال السنوار

شاهد.. فيديو رقص وصلاة دون توجه للقبلة يثير الجدل في مصر

صورة لابنة عمرو دياب مستلقية الى جانب شاب تثير ضجة كبيرة!

توفيق عكاشة يتزوج حياة الدرديرى و يعينها مديرة لقناة الفراعين -(صور وفيديو)

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس

الرئيس عباس يرفض عرضا امريكيا بلقاء كوشنير بحضور عربي

الجــزء الأول: كيف تم العثور على جثث المستوطنين الثلاثة الذين اسرتهم حماس في 2014؟

حماس - اسرائيل

صحيفة: "حماس" تدرس 3 مقترحات من وسطاء بشأن الوضع الإنساني والأمني في غزة

الكابينت

أزمة بين نتنياهو و "الكابينيت" والسبب "صفقة القرن"

الشهيد محمد الحمايدة - رفح

شهيدان ومئات الاصابات برصاص الاحتلال الاسرائيلي في مسيرات العودة بقطاع غزة