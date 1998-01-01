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هذا ما قاله نائب رئيس حركة "فتح" عن رواتب موظفي السلطة بغزة

السبت 30 يونيو 2018 12:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
هذا ما قاله نائب رئيس حركة "فتح" عن رواتب موظفي السلطة بغزة



رام الله / سما /


كشف نائب رئيس حركة فتح محمود العالول عن استمرار التحركات لحل قضية رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال العالول خلال تصريحات لإذاعة فلسطين الرسمية صباح السبت أن القيادة تتابع عن كثب هذا الملف معرباً عن أمله بأن يكون هناك قرارات جديدة حول هذا الملف الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح العالول" أن ملف الرواتب من الملفات التي سيتم الحديث بها دائما ومناقشتها باستمرار.

و جدد  العالول، اليوم السبت، التأكيد على مواصلة القيادة جهودها الحثيثة لتخفيف معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة.

وبشأن الاتصالات لإنهاء الانقسام، قال العالول إن جهودا كبيرة تبذل لإيجاد حلول او مشاريع مبادرات خلال الايام المقبلة، للتخفيف من معاناة المواطنين وتحقيق الوحدة، معربا عن أمله بأن يتم التجاوب بشأنها من قبل الجميع.

وأشار العالول الى أن رسالة وجهت لحركة حماس عبر المصريين منذ أشهر، إلا انه حتى اللحظة لا يوجد أي

#العالول #رواتب #غزة

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