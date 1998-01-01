جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إسرائيل تبدأ تحضيراتها لإقامة "مهرجان الأنوار" التهويدي

السبت 30 يونيو 2018 12:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تبدأ تحضيراتها لإقامة "مهرجان الأنوار" التهويدي



القدس المحتلة / سما /

 بدأت سلطات الاحتلال الاسرائيلي بالتحضير لـ "مهرجان الأنوار" على أسوار البلدة القديمة بالقدس، وعلى أبرز معالمها التاريخية، وخاصة بابي العامود والخليل.

وشرعت الفرق الإسرائيلية والعالمية المساندة للاحتلال امس، بعمل عروض تحضيرية لهذا المهرجان الذي من المقرر ان يبدأ بشكل تدريجي خلال الايام القادمة اضافة الى تخصيص ايام محددة لكل فرقة مشاركة من 11 دولة الى جانب إسرائيل من بينها روسيا واستونيا واستراليا وكندا.

وجرى بعد منتصف الليلة قبل الماضية، تثبيت معدات العرض فوق المباني المطلة على باب العمود، المتفرع من المصرارة وشارع نابلس وتقديم بعض العروض والرسومات والانارة، كما تم تركيب نظام إضاءة بالوان مختلفة على طول شارع السلطان سليمان القانوني تعكس رسومات وصور على اسوار المدينة المقدسة ضمن رؤية وتصور ورواية تهويدية.

أخبار ذات صلة

الخليل - ارشيف

موقع"واللا" العبري: اسرائيل تبدأ تطبيق خطة لإقامة جدار أمنى حول مدينة الخليل

ياسر عرفات

أبو شهلا: فتح أخذات قرار بعدم إقامة مهرجان لإحياء ذكرى "عرفات" بغزة

شرطة -ارشيفية

داخلية غزة تبدأ عملية أمنية لاعتقال المتورطين بقتل المواطنَيْن "أبو مدين"

"الأراضي الفلسطينية" بدلاً من "إسرائيل" على الخارطة التعريفية لشركة طيران صينية

انفاق - ارشيف

تقرير مراقب الدولة الاسرائيلي حول "حرب غزة" يحدث "هزة سياسية وأمنية في إسرائيل"

تقرير : إسرائيل اعتمدت على "متخابرين" فلسطينيين في اغتيال "فقهاء"

الأكثر قراءة اليوم

هارتس: صفقة القرن ستزلزل المنطقة و زعماء عرب قلقون

مئات المصريين يحاصرون بيت محمد صلاح بالقاهرة

صحيفة عبرية تكشف العقبات التي واجهت مبعوثي "ترامب"

ديختر: سنوقف الطائرات الحارقة حتى لو كلفنا ذلك حربا جديدة ويلمح لاغتيال السنوار

شاهد.. فيديو رقص وصلاة دون توجه للقبلة يثير الجدل في مصر

صورة لابنة عمرو دياب مستلقية الى جانب شاب تثير ضجة كبيرة!

توفيق عكاشة يتزوج حياة الدرديرى و يعينها مديرة لقناة الفراعين -(صور وفيديو)

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس

الرئيس عباس يرفض عرضا امريكيا بلقاء كوشنير بحضور عربي

الجــزء الأول: كيف تم العثور على جثث المستوطنين الثلاثة الذين اسرتهم حماس في 2014؟

حماس - اسرائيل

صحيفة: "حماس" تدرس 3 مقترحات من وسطاء بشأن الوضع الإنساني والأمني في غزة

الكابينت

أزمة بين نتنياهو و "الكابينيت" والسبب "صفقة القرن"

الشهيد محمد الحمايدة - رفح

شهيدان ومئات الاصابات برصاص الاحتلال الاسرائيلي في مسيرات العودة بقطاع غزة