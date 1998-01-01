إسرائيل تبدأ تحضيراتها لإقامة "مهرجان الأنوار" التهويدي

القدس المحتلة / سما /

بدأت سلطات الاحتلال الاسرائيلي بالتحضير لـ "مهرجان الأنوار" على أسوار البلدة القديمة بالقدس، وعلى أبرز معالمها التاريخية، وخاصة بابي العامود والخليل.

وشرعت الفرق الإسرائيلية والعالمية المساندة للاحتلال امس، بعمل عروض تحضيرية لهذا المهرجان الذي من المقرر ان يبدأ بشكل تدريجي خلال الايام القادمة اضافة الى تخصيص ايام محددة لكل فرقة مشاركة من 11 دولة الى جانب إسرائيل من بينها روسيا واستونيا واستراليا وكندا.

وجرى بعد منتصف الليلة قبل الماضية، تثبيت معدات العرض فوق المباني المطلة على باب العمود، المتفرع من المصرارة وشارع نابلس وتقديم بعض العروض والرسومات والانارة، كما تم تركيب نظام إضاءة بالوان مختلفة على طول شارع السلطان سليمان القانوني تعكس رسومات وصور على اسوار المدينة المقدسة ضمن رؤية وتصور ورواية تهويدية.