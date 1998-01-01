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تكية "غزة الخيرية" تواصل توزيع وجبات الطعام على الأسر المستورة بغزة

السبت 30 يونيو 2018 10:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

وزعت تكية غزة الخيرية التابعة للجنة زكاة الدرج، 300 وجبة طعام  مكونة من "الأرز واللحوم الطازجة" ظهر اليوم على الأسر المستورة في مدينة غزة، وذلك مواصلةً لعملها الخيري في مساعدة المحتاجين بعد أن عملت طيلة شهر رمضان الماضي على تقديم وجبات الإفطار يومياً للصائمين من الفقراء وكبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة.

وقال رئيس مجلس إدارة زكاة الدرج عبد القادر أبو النور: "إن التكية تعمل وفق الأهداف التي وضعتها من أجل تحقيق التكافل الاجتماعي، والتخفيف من الضائقة المالية التي يمر بها أهالي غزة، في ظل الحصار المطبق على القطاع، وأنها مستمرة في العمل حتى تصل لكل محتاج وتقف بجانبه".

وأوضح ، أن كل أسرة تحصل على عدد وجبات يكفي لإشباع أفرادها، بحيث تصل إلى 200 أسرة في كل يوم يتم فيه إعداد الطعام داخل التكية، داعياً أهل الخير إلى المساهمة في دعم التكية من أجل الحفاظ على إستمرارية عملها في تقديم المساعدة للمحتاجين .

وأشار أبو النور، إلى إحصائية جديدة صادرة عن تجمع المؤسسات الخيرية بأن  نسبة الفقر بلغت في قطاع غزة 80%، منها 65% تحت خط الفقر المدقع، ويحتاج ثلاثة أرباع الأهالي للمساعدات الإغاثية العاجلة، والتي لم تعد متوفرة الآن، بفعل الحصار المفروض على قطاع غزة من 11 عاماً.

#غزة الخيرية #وجبات الطعام

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