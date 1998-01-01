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64 ألف مسافر تنقلوا عبر "الكرامة" وتوقيف 60 مطلوبا على المعبر الأسبوع الماضي

السبت 30 يونيو 2018 10:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT



اريحا / سما /

تنقل اكثر من 64 ألف مواطن ومواطنة وزائر، عبر معبر الكرامة خلال الأسبوع الماضي ، وأوقفت الشرطة 60 مطلوبا جنائياً، خلال محاولتهم التنقل عبر المعبر.

وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن عدد المغادرين خلال الأسبوع بلغ (35055) شخصا، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين (28380) شخصا، وأن حركة المسافرين كانت متوسطة .

وأشار البيان إلى أن شرطة المعبر قبضت خلال الفترة نفسها على 60 مطلوبا جنائيا وممنوعا من السفر، سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر أو ترقب وصولهم أثناء دخولهم الى فلسطين، وهم مطلوبين في قضايا مرفوعة أمام المحاكم الفلسطينية على اختلاف تقسيماتها .

وأضاف البيان إن جميع الأجهزة الأمنية والمدنية في الإدارة العامة للمعابر والحدود قدمت العديد من التسهيلات والخدمات لكافة المواطنين، حيث تم التنسيق لـ 15 حالة مرضية للسفر ما بين جانبي المعبر في سيارات الإسعاف الفلسطينية، فيما منع الاحتلال 45 مواطناً خلال الفترة نفسها من السفر بذرائع "أمنية"  .

#معبر الكرامة #مسافرين

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