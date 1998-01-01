النتشة يشارك في المؤتمر الآسياني الثالث حول التعليم العالي المنعقد في ماليزيا

رام الله / سما /

شارك القائم بأعمال رئيس جامعة النجاح الوطنية الاستاذ الدكتور ماهر النتشة، في المؤتمر الدولي العربي الآسياني الثالث حول التعليم العالي "إعادة صياغة التعليم العالي"، المخصص لمناقشة قياس أداء الجامعات المتكامل وتعزيز الجودة الشاملة" النماذج الناجحة واستراتيجيات المستقبل".

وعقد المؤتمر في الجامعة الاسلامية العالمية في ماليزيا بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية.

وشارك النتشة في الجلسة المخصصة لمناقشة مؤشرات الأداء وتصنيف الجامعات: الممارسات الجيدة حيث قدم ورقة بعنوان "الممارسات الفضلى لبعض التصنيفات العالمية".

وناقش المؤتمر التحديات التي يواجهها التعليم العالي، وتعزيز الجودة في هذا المجال، وتطوير أدوات وآليات قياس أداء الجامعات، وتعزيز جودتها من خلال المنظور العربي والآسياني وليس الغربي، ومحاولة تأسيس وتأطير نموذج متكامل لأداء الجامعات وإدارتها وقيادتها من خلال المنظور الذي يأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، كما تناول المؤتمر قياس أداء الجامعات المتكامل، وتعزيز الجودة الشاملة من خلال طرح النماذج الناجحة والاستراتيجيات المستقبلية بالإضافة إلى بحث القضايا المستجدة على قطاع التعليم العالي.

وهدف المؤتمر في دورته الثالثة إلى تعزيز التعاون بين الجامعات العربية والآسيانية والاستفادة من الخبرات والتجارب في هذا الجانب، تعزيز وتبني نماذج مناسبة لقياس الأداء وترتيب وتصنيف الجامعات، وضمان الجودة الشاملة والإبداع في مؤسسات التعليم العالي، ومساعدة الجامعات على تبوء مراتب عليا متقدمة ومتميزة عالمياً في مجال الجودة، اضافة الى تشجيع فرص تبادل الخبرات بين جامعات العالم الإسلامي، وتطوير استراتيجيات وخطط تنفيذية لتعزيز النماذج الناجحة في مجال قياس أداء الجامعات وترتيبها وتصنيفها، علاوة على تعزيز الابتكارات في مجالات البحوث العلمية، واستكشاف فرص تعزيز التحالفات والروابط بين مؤسسات التعليم العالي سعياً في تطوير التعليم العالي في العالم الإسلامي.

وخرج المؤتمر بمجموعة توصيات منها تبني ممارسات ناجحة في مجال قياس أداء الجامعات وترتيبها وتصنيفها وذات العلاقة بالواقع العربي والإسلامي للجامعات، وتدشين شبكة الجامعات المتبنية لمشروع الأداة المتكاملة لقياس أداء جامعات العالم الإسلامي، وتوقيع الشراكات بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي لتعزيز ضمان الجودة وقياس الأداء.

ودارت محاور المؤتمر حول " أدوات قياس أداء الجامعات وتعزيز الجودة العالمية" فيما مثل المؤتمر فرصة لتعزيز التشبيك بين العديد من الجامعات وإتاحة الفرصة للتعلم وتبادل الخبرات لاسيما الناجحة منها في إدارة وقياس الأداء المؤسسي للجامعات.

كما شملت زيارة الاستاذ الدكتور ماهر النتشة الى ماليزيا التوقيع على اتفاقية تعاون بين الجامعه الاسلامية العالمية في ماليزيا وجامعه النجاح الوطنية تتعلق بالتعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات والبحث العلمي، وتبادل الزيارات بين أعضاء الهيئات التدريسية والطلاب للبحث والدراسة.