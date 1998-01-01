عائلة غولدن تدعو المستوطنين للاحتشاد في غلاف غزة وإطلاق طائرات ورقية

غزة / سما /

طالبت عائلة الجندي المفقود في قطاع غزة خلال الحرب الأخيرة هدار غولدن المستوطنين للاحتشاد في غلاف غزة يوم الجمعة المقبل 6 يوليو.

وناشدت العائلة المستوطنين الاحتشاد لإطلاق 1000 طائرة ورقية باللونين الأبيض والأزرق دعما للجنود الأسرى في غزة وفي مواجهة الطائرات الورقية الحارقة ولدعم المستوطنين في غلاف غزة.

وكانت العائلة أعلنت عن البدء بحملة جديدة لإعادة الجنود الأسرى في غزة هدار غولدن، وأورون شاؤول.

وقالت العائلة، إن الحملة ستشمل نشر منشورات وبوستات في تطبيقات ومواقع على الانترنت تحت عنوان "ليتذكر شعب إسرائيل إعادة هدار وشاؤول"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية.