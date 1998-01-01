جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس تدعو لمحاكمة قادة الاحتلال أمام الجنايات الدولية

السبت 30 يونيو 2018 09:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تدعو لمحاكمة قادة الاحتلال أمام الجنايات الدولية



غزة / سما /

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى محاكمة قادة الاحتلال أمام محكمة الجنايات الدولية، لتعمدهم قتل طفل على الحدود مع قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة أمس الجمعة استشهاد الطفل ياسر أمجد أبو النجا (14 عامًا)، برصاص قناصة الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركته بمسيرات العودة شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم في تصريح له، إنّ "تعمّد الاحتلال قتل الأطفال المتظاهرين في مسيرات العودة وكسر الحصار السلمية، يؤكد ضرورة محاكمة قادة الاحتلال كمجرمي حرب أمام المحاكم الدولية".

وأضاف قاسم أن "استمرار مسيرات العودة يثبت فشل محاولات الاحتلال تخويف شعبنا عبر هجماته المتكررة على القطاع، فمسيرات العودة وكل أنشطتها السلمية ستتواصل رغم إرهاب الاحتلال".

أخبار ذات صلة

إسرائيل سترفع دعوى ضد هنية في محكمة الجنايات الدولية

اسعاف- ارشيف

اللجنة الدولية للصليب الأحمر تدعو إلى احترام المهام الطبية

اللوء سامح

اللواء سامح نبيل يلتقي قادة حماس في غزة يوم غد السبت

عميدور ونتنياهو

عميدرور يزعم :طرد قادة حماس من الدوحة تم بطلب من الرئيس الفلسطيني

قصف -ارشيفية

عضو كنيست :يجب قصف منازل قادة حماس و بيرتس يصف قصف المقاومة بالرد الأقوى منذ 2014

قادة جيش الاحتلال

يديعوت: خلافات كبيرة بين قادة إسرائيل، بشأن غزة ومشاريع إعادةالإعمار و حماس

الأكثر قراءة اليوم

الاحتلال متخوف .. "كوماندوز" حماس البحري سيضرب بأي لحظة

مئات المصريين يحاصرون بيت محمد صلاح بالقاهرة

ديختر: سنوقف الطائرات الحارقة حتى لو كلفنا ذلك حربا جديدة ويلمح لاغتيال السنوار

شاهد.. فيديو رقص وصلاة دون توجه للقبلة يثير الجدل في مصر

صورة لابنة عمرو دياب مستلقية الى جانب شاب تثير ضجة كبيرة!

المجموعات المسلحة تنهار ..هدنة في الجنوب السوري "تمهيدًا لمصالحة"

ديمقراطية انتقدت إسرائيل تفوز بانتخابات حزبها بنيويورك

الأخبار الرئيسية

الجــزء الأول: كيف تم العثور على جثث المستوطنين الثلاثة الذين اسرتهم حماس في 2014؟

حماس - اسرائيل

صحيفة: "حماس" تدرس 3 مقترحات من وسطاء بشأن الوضع الإنساني والأمني في غزة

الكابينت

أزمة بين نتنياهو و "الكابينيت" والسبب "صفقة القرن"

الشهيد محمد الحمايدة - رفح

شهيدان ومئات الاصابات برصاص الاحتلال الاسرائيلي في مسيرات العودة بقطاع غزة

نصر الله - ارشيف

نصرالله: صفقة القرن تتحرك ومسيرات العودة تشكل تحدياً للعدو الإسرائيلي