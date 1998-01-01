حماس تدعو لمحاكمة قادة الاحتلال أمام الجنايات الدولية

غزة / سما /

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى محاكمة قادة الاحتلال أمام محكمة الجنايات الدولية، لتعمدهم قتل طفل على الحدود مع قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة أمس الجمعة استشهاد الطفل ياسر أمجد أبو النجا (14 عامًا)، برصاص قناصة الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركته بمسيرات العودة شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم في تصريح له، إنّ "تعمّد الاحتلال قتل الأطفال المتظاهرين في مسيرات العودة وكسر الحصار السلمية، يؤكد ضرورة محاكمة قادة الاحتلال كمجرمي حرب أمام المحاكم الدولية".

وأضاف قاسم أن "استمرار مسيرات العودة يثبت فشل محاولات الاحتلال تخويف شعبنا عبر هجماته المتكررة على القطاع، فمسيرات العودة وكل أنشطتها السلمية ستتواصل رغم إرهاب الاحتلال".