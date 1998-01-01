جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

توفيق عكاشة يتزوج حياة الدرديرى و يعينها مديرة لقناة الفراعين -(صور وفيديو)

السبت 30 يونيو 2018 09:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
توفيق عكاشة يتزوج حياة الدرديرى و يعينها مديرة لقناة الفراعين -(صور وفيديو)



القاهرة / وكالات /

أعلنت الإعلامية المصرية حياة الدرديري بأنه تم عقد قرانها أمس على الإعلامي توفيق عكاشة، وقالت حياة في تصريحات إعلامية أنها تتقدم بالشكر لكل من ساهم في إنهاء الخلاف بينها وعكاشة، دون ان توضح طبيعة الخلافات.

واستبق توفيق عكاشة، بصفته العضو المنتدب بالوكالة للشركة المالكة لقناة الفراعين، اعلان الزواج  بقرار تعيين الإعلامية حياة الدرديرى مديرة عامة لقناة الفراعين .

ومن المقرر أن يكون حفل الزفاف الإثنين المقبل بفندق في القاهرة.

وكان “عكاشة” أعلن خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج “شيخ الحارة”، عبر فضائية “القاهرة والناس″ خلال شهر رمضان الماضي، أن الإعلامية حياة الدرديري، أول حب في حياته، لافتا إلى أنه مدين لها بحياته، ولكن بعض “الواشين” يختلقون المشكلات بينهما.

#توفيق عكاشة
2
3

أخبار ذات صلة

جنرال سعودي لقناة عبرية: نحتاج إلى نتنياهو ... لأنه قوي ومنطقي

افتتاح اول مكتب لقناة تلفزيونية غربية في دمشق منذ بداية الأزمة السورية

ترامب

ترامب يواجه فضيحة جديدة.. ابن غير شرعي من مديرة منزله

مهاجمة مقر "الميادين" وحملة أمنية لضبط أجهزة البث الحي لقناة الجزيرة مباشر مصر

تأييد حبس «عكاشة» 6 أشهر

عكاشة يعلن إعتزاله الإعلام ويقول أنه لن يخوض أي انتخابات سوى الرئاسة

الأكثر قراءة اليوم

الاحتلال متخوف .. "كوماندوز" حماس البحري سيضرب بأي لحظة

مئات المصريين يحاصرون بيت محمد صلاح بالقاهرة

ديختر: سنوقف الطائرات الحارقة حتى لو كلفنا ذلك حربا جديدة ويلمح لاغتيال السنوار

شاهد.. فيديو رقص وصلاة دون توجه للقبلة يثير الجدل في مصر

صورة لابنة عمرو دياب مستلقية الى جانب شاب تثير ضجة كبيرة!

المجموعات المسلحة تنهار ..هدنة في الجنوب السوري "تمهيدًا لمصالحة"

ديمقراطية انتقدت إسرائيل تفوز بانتخابات حزبها بنيويورك

الأخبار الرئيسية

الجــزء الأول: كيف تم العثور على جثث المستوطنين الثلاثة الذين اسرتهم حماس في 2014؟

حماس - اسرائيل

صحيفة: "حماس" تدرس 3 مقترحات من وسطاء بشأن الوضع الإنساني والأمني في غزة

الكابينت

أزمة بين نتنياهو و "الكابينيت" والسبب "صفقة القرن"

الشهيد محمد الحمايدة - رفح

شهيدان ومئات الاصابات برصاص الاحتلال الاسرائيلي في مسيرات العودة بقطاع غزة

نصر الله - ارشيف

نصرالله: صفقة القرن تتحرك ومسيرات العودة تشكل تحدياً للعدو الإسرائيلي