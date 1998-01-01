توفيق عكاشة يتزوج حياة الدرديرى و يعينها مديرة لقناة الفراعين -(صور وفيديو)

القاهرة / وكالات /

أعلنت الإعلامية المصرية حياة الدرديري بأنه تم عقد قرانها أمس على الإعلامي توفيق عكاشة، وقالت حياة في تصريحات إعلامية أنها تتقدم بالشكر لكل من ساهم في إنهاء الخلاف بينها وعكاشة، دون ان توضح طبيعة الخلافات.

واستبق توفيق عكاشة، بصفته العضو المنتدب بالوكالة للشركة المالكة لقناة الفراعين، اعلان الزواج بقرار تعيين الإعلامية حياة الدرديرى مديرة عامة لقناة الفراعين .

ومن المقرر أن يكون حفل الزفاف الإثنين المقبل بفندق في القاهرة.

وكان “عكاشة” أعلن خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج “شيخ الحارة”، عبر فضائية “القاهرة والناس″ خلال شهر رمضان الماضي، أن الإعلامية حياة الدرديري، أول حب في حياته، لافتا إلى أنه مدين لها بحياته، ولكن بعض “الواشين” يختلقون المشكلات بينهما.