تمثال السيد المسيح يتوشح بعلم فلسطين بريو دي جانيرو

القدس المحتلة / سما /

توشح تمثال السيد المسيح عنوان مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مساء أمس الخميس، بألوان العلم الفلسطيني، تعبيرا عن الحق الفلسطيني بالعيش في أمن وسلام، وإنهاء قرن من المعاناة، في حفل أقيم خصيصا لهذه المناسبة.

وشارك في الحفل عدد من أعضاء السلك العربي في البرازيل، ورؤساء مؤسسات عربية وبرازيلية، ورئيس اتحاد المؤسسات الفلسطينية عليان علاء الدين، وأمين عام الغرفة التجارية العربية البرازيلية ميشيل حلبي، وأمين عام "كوبلاك"، ورئيس الجمعية الإسلامية في المدينة سامي جبيلي.

ووصف سفير دولة فلسطين لدى البرازيل إبراهيم الزبن، شعبنا "بالشعب المصلوب منذ أكثر من سبعين عاما، والذي ينتظر العدل والحرية والاستقلال والحياة الكريمة".

ودعا متحدثون إلى ضرورة إحقاق الحقوق الفلسطينية، ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني الذي يعاني منذ عشر السنوات نتيجة الاحتلال الإسرائيلي وسياساته وإجراءاته. وطالبوا المجتمع الدولي بالتدخل الفاعل لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين.