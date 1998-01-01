آخر طرائف ترامب.. ماذا قال لرئيس البرتغال عن رونالدو؟

واشنطن / وكالات /

فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره البرتغالي ريبيلو دي سوزا، بحديث خلط فيه الرياضة بالسياسة خلال لقائهما في البيت الأبيض.



وتمثّلت المفاجأة في سؤال ترامب نظيره البرتغالي عما إذا كان نجم البرتغال، ونادي ريال مدريد الإسباني؛ كريستيانو رونالدو سيترشح مقابله لرئاسة الجمهورية.





"بي بي سي" نشرت مقتطفات من الحوار الطريف الذي دار بين الرئيسين في البيت الأبيض:





ترامب: "أخبرني هل هو (رونالدو) حقا لاعب ماهر؟ هل أنت معجب به؟".





دي سوزا: "نعم للغاية. إنه أفضل لاعب في العالم".





ترامب: "ابني بارون يعرف كل شيء عنه. فهل كريستيان (كما نطقه ترامب) سيترشح أمامك في الانتخابات الرئاسية؟ أعتقد أنه لن يفوز. وأنت تعلم أنه لن يفوز، أليس كذلك؟".





دي سوزا: "علي أن أقول لك شيئا، البرتغال ليست مثل الولايات المتحدة، إنها مختلفة بعض الشيء"