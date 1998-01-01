جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

آخر طرائف ترامب.. ماذا قال لرئيس البرتغال عن رونالدو؟

السبت 30 يونيو 2018 08:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
آخر طرائف ترامب.. ماذا قال لرئيس البرتغال عن رونالدو؟



واشنطن / وكالات /

فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره البرتغالي ريبيلو دي سوزا، بحديث خلط فيه الرياضة بالسياسة خلال لقائهما في البيت الأبيض.

وتمثّلت المفاجأة في سؤال ترامب نظيره البرتغالي عما إذا كان نجم البرتغال، ونادي ريال مدريد الإسباني؛ كريستيانو رونالدو سيترشح مقابله لرئاسة الجمهورية.


"بي بي سي" نشرت مقتطفات من الحوار الطريف الذي دار بين الرئيسين في البيت الأبيض:


ترامب: "أخبرني هل هو (رونالدو) حقا لاعب ماهر؟ هل أنت معجب به؟".


دي سوزا: "نعم للغاية. إنه أفضل لاعب في العالم".


ترامب: "ابني بارون يعرف كل شيء عنه. فهل كريستيان (كما نطقه ترامب) سيترشح أمامك في الانتخابات الرئاسية؟ أعتقد أنه لن يفوز. وأنت تعلم أنه لن يفوز، أليس كذلك؟".


دي سوزا: "علي أن أقول لك شيئا، البرتغال ليست مثل الولايات المتحدة، إنها مختلفة بعض الشيء"

#ترامب #رونالدو

أخبار ذات صلة

ترامب وميركل

فيديو: ترامب يضع ميركل في موقف محرج ..ماذا فعل ؟

ترامب وكيم

ماذا قال خبراء لغة الجسد عن لقاء ترامب وكيم

مايكل تي فلين

فيديو: ماذا قال مستشار ترامب عن النبي محمد والقرآن؟

دونالد ترامب

ماذا يقصد ترامب بقوله :" هل نسيتم صدام حسين؟

ترامب

ترامب يوجّه كلاما قاسيا لعاهل دولة خليجية.. ماذا قال ولمن؟

تغريدة قصيرة لـ"هيلاري" تسخر فيها من ترامب.. ماذا قالت؟

الأكثر قراءة اليوم

الاحتلال متخوف .. "كوماندوز" حماس البحري سيضرب بأي لحظة

مئات المصريين يحاصرون بيت محمد صلاح بالقاهرة

ديختر: سنوقف الطائرات الحارقة حتى لو كلفنا ذلك حربا جديدة ويلمح لاغتيال السنوار

شاهد.. فيديو رقص وصلاة دون توجه للقبلة يثير الجدل في مصر

صورة لابنة عمرو دياب مستلقية الى جانب شاب تثير ضجة كبيرة!

المجموعات المسلحة تنهار ..هدنة في الجنوب السوري "تمهيدًا لمصالحة"

ديمقراطية انتقدت إسرائيل تفوز بانتخابات حزبها بنيويورك

الأخبار الرئيسية

الجــزء الأول: كيف تم العثور على جثث المستوطنين الثلاثة الذين اسرتهم حماس في 2014؟

حماس - اسرائيل

صحيفة: "حماس" تدرس 3 مقترحات من وسطاء بشأن الوضع الإنساني والأمني في غزة

الكابينت

أزمة بين نتنياهو و "الكابينيت" والسبب "صفقة القرن"

الشهيد محمد الحمايدة - رفح

شهيدان ومئات الاصابات برصاص الاحتلال الاسرائيلي في مسيرات العودة بقطاع غزة

نصر الله - ارشيف

نصرالله: صفقة القرن تتحرك ومسيرات العودة تشكل تحدياً للعدو الإسرائيلي