غرينيبلات يزعم : الدعم الإيراني لحماس والجهاد الاسلامي " إرهاب"

واشنطن / وكالات /

في تغريدة جديدة على "تويتر"، قال جيسون غرينبلات، المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، إن تأييد إيران لحماس يتسبب في العنف والإرهاب في غزة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، في ساعة متأخرة من مساء أمس، الجمعة، أن جيسون غرينبلات، المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، يعتبر الدعم الإيراني لحركتي، حماس والجهاد الإسلامي، سببا في تصاعد العنف والإرهاب في قطاع غزة.

وأضاف غرينبلات في تغريدته أن الدعم الإيراني المادي للحركتين ليس الطريقة الصحيحة لتحسين حياة الفلسطينيين والإيرانيين، وأنه آن الأوان لفتح صفحة جديدة.