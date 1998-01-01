جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غرينيبلات يزعم : الدعم الإيراني لحماس والجهاد الاسلامي " إرهاب"

السبت 30 يونيو 2018 08:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غرينيبلات يزعم : الدعم الإيراني لحماس والجهاد الاسلامي " إرهاب"



واشنطن / وكالات /

 في تغريدة جديدة على "تويتر"، قال جيسون غرينبلات، المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، إن تأييد إيران لحماس يتسبب في العنف والإرهاب في غزة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، في ساعة متأخرة من مساء أمس، الجمعة، أن جيسون غرينبلات، المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، يعتبر الدعم الإيراني لحركتي، حماس والجهاد الإسلامي، سببا في تصاعد العنف والإرهاب في قطاع غزة.

وأضاف غرينبلات في تغريدته أن الدعم الإيراني المادي للحركتين ليس الطريقة الصحيحة لتحسين حياة الفلسطينيين والإيرانيين، وأنه آن الأوان لفتح صفحة جديدة.

#غرينبلات #ايران #حماس

أخبار ذات صلة

مصر -ارشيفية

تلفزيون اسرائيلي يزعم: مصر "امهلت" حماس والجهاد 4 ساعات لوقف قصف اسرائيل

الدكتور رمزي عابد

اعتقال اكاديمي عبر " ايرز" بتهمة العمل بوحدة " الهاكر" التابعة لحماس وعائلته تنفي الاتهامات

شلح- النخالة

مصادر لـ"سما" : الامين العام للجهاد الاسلامي "شلح" ونائبه في زيارة عاجلة لمصر

تفاصيل رسالة الحكومة المصرية لـ"حماس" عبر "الجهاد الاسلامي"

الجهاد الاسلامي

الجهاد الاسلامي: تصريحات ولي العهد السعودي "انحدار وتهافت خطير لإرضاء أمريكا و"إسرائيل"

سليماني - ارشيف

"ديبكا": سليماني يقود حرب استنزاف ضد تل أبيب بصواريخ حماس والجهاد

الأكثر قراءة اليوم

الاحتلال متخوف .. "كوماندوز" حماس البحري سيضرب بأي لحظة

مئات المصريين يحاصرون بيت محمد صلاح بالقاهرة

ديختر: سنوقف الطائرات الحارقة حتى لو كلفنا ذلك حربا جديدة ويلمح لاغتيال السنوار

شاهد.. فيديو رقص وصلاة دون توجه للقبلة يثير الجدل في مصر

صورة لابنة عمرو دياب مستلقية الى جانب شاب تثير ضجة كبيرة!

المجموعات المسلحة تنهار ..هدنة في الجنوب السوري "تمهيدًا لمصالحة"

ديمقراطية انتقدت إسرائيل تفوز بانتخابات حزبها بنيويورك

الأخبار الرئيسية

الجــزء الأول: كيف تم العثور على جثث المستوطنين الثلاثة الذين اسرتهم حماس في 2014؟

حماس - اسرائيل

صحيفة: "حماس" تدرس 3 مقترحات من وسطاء بشأن الوضع الإنساني والأمني في غزة

الكابينت

أزمة بين نتنياهو و "الكابينيت" والسبب "صفقة القرن"

الشهيد محمد الحمايدة - رفح

شهيدان ومئات الاصابات برصاص الاحتلال الاسرائيلي في مسيرات العودة بقطاع غزة

نصر الله - ارشيف

نصرالله: صفقة القرن تتحرك ومسيرات العودة تشكل تحدياً للعدو الإسرائيلي