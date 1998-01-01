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مصرع مواطنة بحادث سير دهس بسعير

السبت 30 يونيو 2018 08:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع مواطنة بحادث سير دهس بسعير



رام الله / سما /

لقيت سيدة مصرعها الليلة، بعد تعرضها لحادث سير دهس في بلدة سعير والشرطة تباشر التحقيق وتوقف السائق

وافاد المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات ان السيدة نهى جرادات 45 عاما ، قد اعلن الاطباء في المستشفى الاهلي عن وفاتها متأثرة باصابتها الخطرة.

واضاف، تشير التحقيقات الاولية ان مركبة قامت بدهس السيدة جرادات وتمكنت الشرطة من ضبطها واوقفت سائقها وباشر خبراء الحوادث التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث

واشارت التحقيقات الاولية ايضا ان سائق المركبة لا يحمل رخصة قيادة صادرة عن وزارة النقل والمواصلات.

ودعا العقيد ارزيقات اولياء الامور والاهالي، لمنع أبنائهم من قيادة المركبات دون حصولهم على تدريبات قانونية للقيادة ورخصة قيادة صادرة عن وزارة النقل والمواصلات بعد خضوعهم للاختبارات الرسمية

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