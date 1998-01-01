احصائية: 16 ألف مستوطن اقتحموا الأقصى منذ بداية العام

رام الله/سما/

ذكرت إحصائية إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن 16 ألف مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى منذ بداية العام الجاري وحتى بداية شهر يونيو (حزيران) الجاري.

وحسب الإحصائية التي أوردتها القناة العبرية السابعة، فإن هذا العدد هو الأكبر ويعتبر قياسيا بالنسبة للأعوام الماضية، مشيرةً إلى أن 14 ألف مستوطن اقتحموا الأقصى خلال عام 2017.

وأوضحت أن 384 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى هذا الأسبوع بزيادة قدرها 15% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأشاد وزير الأمن الداخليالاسرائيلي، جلعاد أردان، بحالة الهدوء التي تسود القدس بعد موجة العمليات التي شهدتها المدينة في السنوات الأخيرة.

وتفاخر أردان في مقابلة موسعة مع القناة العبرية السابعة، بأن حالة الاستقرار زادت من عدد الإسرائيليين الذين "يزورون جبل الهيكل" (اقتحام المسجد الأقصى).

وشدد على أهمية القدس والأقصى بالنسبة للإسرائيليين وكذلك السياح الأجانب من كافة دول العالم وأهمية الاستقرار في تلك المنطقة، مشيرا إلى أن وقف العمليات كان أحد أسباب زيادة عدد "زيارة اليهود للمسجد الأقصى" وكذلك السياح الأجانب.