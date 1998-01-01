دعوات للفنان راغب علامة لمقاطعة شركة Hublot العالمية

بيروت / وكالات /

طالبت حملة مقاطعة إسرائيل في لبنان، الفنان اللبناني، راغب علامة، إلى مقاطعة شركة الساعات العالمية "هوبلو Hublot" السويسرية، كونه أحد وجوهها الدعائية، بسبب إحتفائها بالذكرى السبعين لقيام دولة الاحتلال الإسرائيلي على أنقاض المدن والقرى الفلسطينية.

وكانت الشركة قد قامت بالاحتفاء بذكرى قيام دولة الاحتلال في نيسان/ إبريل الماضي، عبر تصميم نموذجين من الساعات، إحداهما بوضع رموز باللغة العبرية، وأخرى مذيلة بنجمة داوود.

يذكر أن شركة "هوبلو Hublot"، أعلنت في عام 2015، تعيين الفنان علامة سفيرا لها في الشرق الأوسط وأفريقيا.