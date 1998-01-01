الرئيس عباس يغيب عن القمة الإفريقية 31 في موريتانيا

رام الله / سما /

أعلنت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن الرئيس محمود عباس أوفد وزير الشؤون الخارجية والمغتربين رياض المالكي ممثلا عنه لحضور القمة الافريقية الـ 31 المزمع عقدها يومي 1 و2 من الشهر المقبل في موريتانيا.

ولم يقم الرئيس عباس (82 عاما) بأي زيارة خارجية منذ مغادرته مستشفى في رام الله في 28 من الشهر الماضي، بعد أن خضع فيه للعلاج لمدة ثمانية أيام بسبب معاناته من التهاب رئوي.

وذكرت الرئاسة في بيان أن كلمة فلسطين في القمة الإفريقية التي سيلقيها المالكي ستحث الزعماء الأفارقة على "ضرورة تظافر الجهود الافريقية والدولية لحماية السلام، وتحفيز حالة التضامن مع فلسطين وشعبها ومقدساتها، والعمل على التصدي للمشاريع التصفوية التي تستهدف الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، تحت عناوين حلول اقتصادية وانسانية".

وأضافت أن المالكي سيؤكد على "محورية القضية الفلسطينية وعدالتها، وتصويب أي توجه أو تحرك في الأطر السياسية ووفق مقررات الشرعية الدولية".

وحسب البيان سيعقد المالكي عددا من اللقاءات المهمة مع عدد من الزعماء والوزراء الأفارقة على هامش المؤتمر، لنقاش آخر المستجدات السياسية وبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية.