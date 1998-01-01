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البطش: مسيرات العودة ستستمر رغم الجراح والحصار

الجمعة 29 يونيو 2018 09:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
البطش: مسيرات العودة ستستمر رغم الجراح والحصار



غزة/سما/

 أكد عضو الهيئة الوطنية العليا لكسيرة العودة وكسر الحصار والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد  البطش اليوم الجمعة، إنّ مسيرات العودة ستستمر رغم الجراح والحصار ومحاولات الالتفاف على حقوقنا".

وأضاف البطش في بيان جمعة "من غزة للضفة دم واحد ومصير مشترك" شرق مدينة غزة، أنّه "لن نقبل أبدا أن يصبح الإسرائيلي صاحب شرعية في أرضنا".

وأشار، ستستمر مسيرات العودة وكسر الحصار حتى تكشف عن المطبعين وتنبذ الاحتلال الإسرائيلي.

وقال ، سنبقى نشاغل العدو حتى يعترف بحقنا في فلسطين، وسنستمر في المقاومة وفي مسيراتنا السلمية بكل أدواتها

#البطش #غزة #عودة

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