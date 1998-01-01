جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يمدد توقيف الأسير "نور الدين شناوي" للمرة الثالثة على التوالي

الجمعة 29 يونيو 2018 09:01 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله/سما/

مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، توقيف الأسير نور الدين شناوي (20 عاماً)، من جنين للمرة الثالثة على التوالي، بحجة محاولة طعن اسرائيلي في العفولة مطلع الشهر الجاري.

ووجهت محكمة الاحتلال في مدينة الناصرة بأراضي الـ48، لائحة اتهام رسمية للأسير شناوي.

وذكر والد الأسير نور الدين، إنه لم يتمكن من حضور محكمة نجله نظرا لعدم حصوله على التصريح اللازم، مؤكدا ان النيابة العامة الإسرائيلية زعمت أن نجله أقدم على محاولة قتل مستوطنة في العفولة على خلفية وطنية، كما وجهت له تهمة حيازة سكين، ودخول اسرائيل دون تصريح .

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الأسير الجريح شناوي بتاريخ 11 حزيران الجاري، بعد ملاحقته وإطلاق النار عليه مما أدى إلى إصابته في القدم.

#احتلال #اسرائيل #اعتقال #اسرى

أخبار ذات صلة

عهد التميمي- ارشيف

الاحتلال يمدد اعتقال "عهد التميمي" ويعتقل والدها

قصف

للمرة الثالثة خلال أسبوع.. قوات الاحتلال تطلق النار على نقطة للمقاومة وسط القطاع

الجهاد الاسلامي - ارشيف

رسائل هامة لـ"الجهاد الإسلامي" من أمام منزل القائد الأسير حسن سلامة

اسرائيل تقوم ببناء جدار علي حدود غزة

صور.. اسرائيل تشرع ببناء جدار مع غزة في المكان الذي دخل منه الأسير الاثيوبي " منغستو"

الاسير عبدالله البرغوثي وابنته

ما هي فحوى الرسالة التى أرسلتها"تاليا" الى والدها الأسير عبد الله البرغوثي في يوم تخرجها ؟

طوباس

عائلة الأسير صوافطة تنفي تصريحات حماس حول نجلها : " اكاذيب وتزوير للحقائق "

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. أبو حسنة: مؤتمر نيويورك شهد تعهدات جديدة بسد عجز "الأونروا"

الإندبندنت: لماذا يعتقد كوشنر أن الفلسطينيين سيقبلون بالمال ؟

مئات المصريين يحاصرون بيت محمد صلاح بالقاهرة

شاهد.. فيديو رقص وصلاة دون توجه للقبلة يثير الجدل في مصر

فيديو.. بلجيكا تهزم إنجلترا في معركة البدلاء

صورة لابنة عمرو دياب مستلقية الى جانب شاب تثير ضجة كبيرة!

المجموعات المسلحة تنهار وتستسلم ..هدنة في الجنوب السوري "تمهيدًا لمصالحة"

الأخبار الرئيسية

الشهيد محمد الحمايدة - رفح

شهيدان ومئات الاصابات برصاص الاحتلال الاسرائيلي في مسيرات العودة بقطاع غزة

نصر الله - ارشيف

نصرالله: صفقة القرن تتحرك ومسيرات العودة تشكل تحدياً للعدو الإسرائيلي

ديختر

ديختر: سنوقف الطائرات الحارقة حتى لو كلفنا ذلك حربا جديدة ويلمح لاغتيال السنوار

كوماندوز القسام

الاحتلال متخوف .. "كوماندوز" حماس البحري سيضرب بأي لحظة

حدود غزة -ارشيفية

مسيرات العودة تتواصل واستعدادت لإطلاق جمعة "من غزة للضفة"