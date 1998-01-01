متظاهرون يسقطون طائرة مسيّرة للاحتلال شرق البريج

غزة/سما/

تمكن متظاهرون ، مساء اليوم الجمعة، من إسقاط طائرة مسيرة للاحتلال بدون طيار، خلال إلقاءها قنابل الغاز المسيل للدموع، عليهم على حدود قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية ، إن طائرة من طراز "كواد كوبتر" تابعة لجيش الاحتلال أُسقطت خلال إلقائها قنابل الغاز على المتظاهرين شرق محافظة البريج، وسط قطاع غزة.

ولم يعلق جيش الاحتلال الإسرائيلي على هذه الحادثة، إلا أنه سبق أن تعرضت عدد من طائراته المسيّرة المستخدمة للتصوير وإلقاء قنابل الغاز، خلال قيامها بمهامها على حدود قطاع غزة.

ومنذ بدء أحداث مسيرة العودة نهاية مارس (آذار) الماضي، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي باستخدام الطائرات المسيرة لإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع بشكل مكثف على المتظاهرين الفلسطينيين، قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة.