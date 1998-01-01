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اسرائيل تقاطع جلسة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف

الجمعة 29 يونيو 2018 08:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل تقاطع جلسة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف



وكالات

قاطعت اسرائيل  الجلسة الـ38 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والتي تجري في جنيف من 18 يونيو حتى 7 يوليو.

وأصدر مجلس حقوق الإنسان الأممي اليوم الجمعة بيانا مشتركا حول الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان وهو استعراض تقارير الدول المشاركة في الأمم المتحدة حول تنفيذ التزاماتها الخاصة بحقوق الإنسان وذلك أربع مرات كل سنة.

وقال رئيس مجلس حقوق الإنسان الأممي فويسلاف شوتس إن الممثل الإسرائيلي أخبره بأنه لن يحضر الجلسة.


هذا وبدأت إسرائيل مقاطعة جلسات مجلس حقوق الإنسان الأسبوع الماضي بعد انسحاب واشنطن منها.

#اسرائيل #حقوق الانسان #مجلس الامن.

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