اسرائيل تقاطع جلسة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف

وكالات

قاطعت اسرائيل الجلسة الـ38 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والتي تجري في جنيف من 18 يونيو حتى 7 يوليو.

وأصدر مجلس حقوق الإنسان الأممي اليوم الجمعة بيانا مشتركا حول الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان وهو استعراض تقارير الدول المشاركة في الأمم المتحدة حول تنفيذ التزاماتها الخاصة بحقوق الإنسان وذلك أربع مرات كل سنة.

وقال رئيس مجلس حقوق الإنسان الأممي فويسلاف شوتس إن الممثل الإسرائيلي أخبره بأنه لن يحضر الجلسة.



هذا وبدأت إسرائيل مقاطعة جلسات مجلس حقوق الإنسان الأسبوع الماضي بعد انسحاب واشنطن منها.