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صحيفة عبرية تكشف العقبات التي واجهت مبعوثي "ترامب"

الجمعة 29 يونيو 2018 08:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية تكشف العقبات التي واجهت مبعوثي "ترامب"



عكا للشؤون الإسرائيلية

كشفت مصادر إعلامية عبرية النقاب عن أن المبعوثين الأمريكيين لعملية السلام "جيرارد كوشنر وجيسون غرينبلات"، أعلنا في نهاية زيارتهما للمنطقة الأسبوع الماضي ولقائهما عدداً من الزعماء العرب والإسرائيليين، بأن فرص نجاح "صفقة القرن" منخفضة جداً.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية الصادرة اليوم الجمعة والمقربة من رئيس الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتنياهو": "إن السبب الرئيسي وراء هذه التوقعات المنخفضة بين فريق السلام الأمريكي والذي عمل لسنة ونصف على عملية السلام وصفقة القرن هو المقاطعة التي فرضها الفلسطينيون على الإدارة الأمريكية، بما في ذلك العملية التي يقودها غرينبلات وكوشنر".

وأوضحت الصحيفة أن مبعوثي "ترمب" تحدثوا عن خفض التوقعات من نجاح "صفقة القرن"  في ثلاثة اجتماعات مختلفة.

وأشارت إلى أن "كوشنر وغرينبلات" أبلغوا محاوريهم أنه ينبغي عليهم إدخال تعديلات على الخطة، وأن جزءاً كبيراً من الخطة التي وضعتها الإدارة الأمريكية يركز على التنمية الاقتصادية بين الفلسطينيين، وليس فقط فيما يتعلق بالقضية السياسية."

وكشفت الصحيفة عن صعوبة أخرى واجهتها جولة فريق ترمب في المنطقة، تتمثل في رفض بعض القادة العرب تجاوز الفلسطينيين. 

وقالت: "إن الملك عبد الله، الملك الأردني، الذي زار واشنطن هذا الأسبوع، وفي أحد الاجتماعات التي عقدت في العاصمة الأمريكية، قال عبد الله إن نشر الخطة الأمريكية دون تعاون فلسطيني سيكون "كارثة".

ولفتت "يسرائيل" إلى أن "كوشنر وغرينبلات"، عقدا محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" في الأسبوع الماضي، خصص غالبيته للوضع الإنساني في قطاع غزة وتحسين الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية، بينما كانت المناقشة حول خطة السلام قصيرة نسبياً.

ووفق الصحيفة، فرغم الصعوبات، فقد أكد مبعوثا الرئيس الأمريكي أنهم ما زالوا يعتزمون طرح خطة "صفقة القرن" دون أن يحددا موعداً لذلك

#عقبات #صفقة القرن #ترامب

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