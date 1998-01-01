جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عليان: مسيرات العودة السلمية متواصلة حتى تحقق أهدافها

الجمعة 29 يونيو 2018 08:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
عليان: مسيرات العودة السلمية متواصلة حتى تحقق أهدافها



غزة / سما/

كد القيادي بحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الدكتور جميل عليان، أن مسيرات العودة متواصلة حتى تحقيق أهدافها كاملة.

وقال د. عليان مخاطبا الجماهير المحتشدين في مخيم العودة شرق خزاعة خلال مشاركتهم في جمعة "من غزة إلى الضفة وحدة دم ومصير مشترك": " كم هي رائعة هذه اللحظات التي نتواجد فيها بين أهلنا وأحبابنا في قلعة الصمود خان يونس".

وأضاف "أن مدينة خان يونس كانت رائدة في العمل النضالي، وتاريخها مضيء في مسيرة شعبنا الوطنية".

ونوه د. عليان إلى أن "مسيرات العودة وكسر الحصار عمل رائع، أنتم أدواته".

ولفت إلى أن مسيرات العودة حركت الخزان الثوري في الضفة الغربية، وحركت كذلك أهلنا في أراضي ١٩٤٨، وستحرك جماهير شعبنا في مخيمات اللجوء والشتات، وستحرك أيضا خزان الوعي العربي والإسلامي.

وأشار د. عليان إلى أن الأدوات السلمية لمسيرات العودة وبساطتها أوجعت العدو الإسرائيلي وزعزعت أمنه وجبهته الداخلية.

وبين د. عليان أن هذه المسيرات ستجهض كل المؤامرات، وكل اللقاءات الأمنية السرية التي تهدف للنيل من مسيراتنا وإرادتنا.

وختم القيادي في الجهاد الاسلامي :"سننتصر حتما لأن الله معنا.. سنعود حتما لفلسطين كل فلسطين".

#عليان #الجهاد #العودة

أخبار ذات صلة

شهيد - غزة

صور: 58 شهيدا واكثر من 2400 جريحا في مجزرة اسرائيلية متواصلة ضد مسيرات العودة في غزة

مسيرات العودة

الحية : مسيرات العودة غدا سلمية و تهديدات الاحتلال لن تخيفنا

الزهار- ارشيف

الزهار: لا تفاهمات مع الاحتلال بوساطة مصر لوقف مسيرات العودة

غرينبلانت يقدم عرضا جديدا لحماس لوقف مسيرات العودة

مسيرة العودة -ارشيف

الاحتلال الاسرائيلي : قوانين حقوق الإنسان لا تسري على مسيرات العودة

مسيرات - ارشيف

شهيدان متأثران بجراح أصيبا بها خلال مسيرات العودة في قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. أبو حسنة: مؤتمر نيويورك شهد تعهدات جديدة بسد عجز "الأونروا"

الإندبندنت: لماذا يعتقد كوشنر أن الفلسطينيين سيقبلون بالمال ؟

مئات المصريين يحاصرون بيت محمد صلاح بالقاهرة

شاهد.. فيديو رقص وصلاة دون توجه للقبلة يثير الجدل في مصر

فيديو.. بلجيكا تهزم إنجلترا في معركة البدلاء

صورة لابنة عمرو دياب مستلقية الى جانب شاب تثير ضجة كبيرة!

المجموعات المسلحة تنهار وتستسلم ..هدنة في الجنوب السوري "تمهيدًا لمصالحة"

الأخبار الرئيسية

الشهيد محمد الحمايدة - رفح

شهيدان ومئات الاصابات برصاص الاحتلال الاسرائيلي في مسيرات العودة بقطاع غزة

نصر الله - ارشيف

نصرالله: صفقة القرن تتحرك ومسيرات العودة تشكل تحدياً للعدو الإسرائيلي

ديختر

ديختر: سنوقف الطائرات الحارقة حتى لو كلفنا ذلك حربا جديدة ويلمح لاغتيال السنوار

كوماندوز القسام

الاحتلال متخوف .. "كوماندوز" حماس البحري سيضرب بأي لحظة

حدود غزة -ارشيفية

مسيرات العودة تتواصل واستعدادت لإطلاق جمعة "من غزة للضفة"