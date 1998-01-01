عليان: مسيرات العودة السلمية متواصلة حتى تحقق أهدافها

غزة / سما/

كد القيادي بحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الدكتور جميل عليان، أن مسيرات العودة متواصلة حتى تحقيق أهدافها كاملة.

وقال د. عليان مخاطبا الجماهير المحتشدين في مخيم العودة شرق خزاعة خلال مشاركتهم في جمعة "من غزة إلى الضفة وحدة دم ومصير مشترك": " كم هي رائعة هذه اللحظات التي نتواجد فيها بين أهلنا وأحبابنا في قلعة الصمود خان يونس".

وأضاف "أن مدينة خان يونس كانت رائدة في العمل النضالي، وتاريخها مضيء في مسيرة شعبنا الوطنية".

ونوه د. عليان إلى أن "مسيرات العودة وكسر الحصار عمل رائع، أنتم أدواته".

ولفت إلى أن مسيرات العودة حركت الخزان الثوري في الضفة الغربية، وحركت كذلك أهلنا في أراضي ١٩٤٨، وستحرك جماهير شعبنا في مخيمات اللجوء والشتات، وستحرك أيضا خزان الوعي العربي والإسلامي.

وأشار د. عليان إلى أن الأدوات السلمية لمسيرات العودة وبساطتها أوجعت العدو الإسرائيلي وزعزعت أمنه وجبهته الداخلية.

وبين د. عليان أن هذه المسيرات ستجهض كل المؤامرات، وكل اللقاءات الأمنية السرية التي تهدف للنيل من مسيراتنا وإرادتنا.

وختم القيادي في الجهاد الاسلامي :"سننتصر حتما لأن الله معنا.. سنعود حتما لفلسطين كل فلسطين".