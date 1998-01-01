مئات المصريين يحاصرون بيت محمد صلاح بالقاهرة

القاهرة /وكالات/

حاصر المئات من المشجعين المصريين، مساء أمس الخميس، منزل نجم منتخبهم الوطني وهداف نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح في مدينة القاهرة من أجل لقائه والتقاط الصور معه بعد عودته من روسيا رفقة منتخب بلاده.

ووفق وسائل إعلام مصرية فقد تجمع المئات من المصريين أمام بيت صلاح في أحد التجمعات السكنية بالقاهرة، ما اضطر الشرطة للتدخل.وأضافت هذه المصادر أن مجهولا قام بنشر عنوان إقامة صلاح في مواقع التواصل الاجتماعي، ليتوافد إليه المئات من محبي النجم المصري.

وتمت محاصرة صلاح وأسرته داخل المنزل لحين وصول سيارات الشرطة والإسعاف إلى مقر سكنه.والتقط محمد صلاح الصور مع بعض المعجبين ووقع لهم على القمصان، في ظل تأمين الشرطة وقيام بعض الشباب بعمل حاجز بشري بين صلاح والجماهير.

وعاد صلاح من روسيا رفقة بعثة منتخب مصر لكرة القدم بعد المشاركة في نهائيات كأس العالم 2018.وأنهى الفراعنة مشاركتهم في كأس العالم بثلاث هزائم أمام كل من الأوروغواي وروسيا والسعودية، ليودعوا مبكرا منافسات المونديال.