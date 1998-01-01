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نصرالله: صفقة القرن تتحرك ومسيرات العودة تشكل تحدياً للعدو الإسرائيلي

الجمعة 29 يونيو 2018 07:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
نصرالله: صفقة القرن تتحرك ومسيرات العودة تشكل تحدياً للعدو الإسرائيلي



بيروت /سما/

أكّد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، على أهمية دعم القضية الفلسطينية، من أجل مواجهة الخطوات الإجرائية والتنفيذية لصفقة القرن.

وأشار السيد نصرالله، خلال كلمة متلفزة له تناول فيها آخر التطورات المحلية والإقليمية، اليوم الجمعة، إلى أنّ مسيرات العودة تمثل تحدياً كبيراً للشعب الفلسطيني أمام الكيان الصهيوني.

وأثنى الأمين العام لحزب الله على شجاعة وجرأة قيادة المقاومة في قطاع غزة وبسالة المقاومين الذين أثبتوا معادلة الرد على أي عدوان مع العدو الإسرائيلي.

و أضاف نصر الله قائلاً: "من الواضح أن محركات صفقة القرن بدأت بالعمل، جاريد كوشنير منذ مدة في المنطقة والمبعوث الخاص لترامب حول ما يسمى عملية السلام، من الواضح أننا دخلنا في مرحلة العمل الاميركي الاسرائيلي الجدي لإنجاز صفقة القرن ولم يعد مجرد كلام العلامي."

و تطرق نصرالله في كلمته لآخر التطورات في لبنان والمنطقة قائلاً: "يمكن أن نكون على مقربة من اعلان رسمي لهذه الخطة المشينة. لذلك في هذه المرحلة كل المعنيين بالقضية الفلسطينية يجب أن يواكبوا هذه التحركات والتطورات، ويجب أن ننظر الى ما يجري في داخل فلسطين وما يجري في المنطقة وفي الاردن، وايضاً في ما يعني لبنان النقاش حول المسافة من الحدود البحرية والبرية ومزارع شبعا".

وتابع "ايضاً ما يجري في سوريا يجب أن نضع مكانا ما لهذا الملف وصولا الى الانسحاب الاميركي من الملف النووي وصولا الى التهديد بعقوبات وملاحقة النفط الايراني في كل انحاء العالم، هذا كله ضمن المشروع المركزي الاميركي وهو صفقة القرن التي تعني تصفية القضية الفلسطينية".

واضاف "في الملف الفلسطيني ايضاً يجب توجيه التحية الى كل الفلسطينيين الذين يتوجهون يوم الجمعة الى الشريط الشائك الذي يفصل غزة عن بقية فلسطين المحتلة في عام 1948. ان مسيرات العودة هي تعبير عن العزم والاصرار الفلسطيني وهي تمثل التحدي الكبير للمحتل".

وطالب نصرالله من الجميع أن يتحمل مسؤولياته من أجل مساندة الشعب الفلسطيني في الوقوف أمام صفقة القرن.

#نصر الله #فلسطين #اليمن #السعودية

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