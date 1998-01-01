البرغوثي: التحالف التقدمي يطالب بإنهاء الاحتلال و الاستيطان و حصار غزة ويدعو للاعتراف بدولة فلسطين

رام الله / سما /

قال الدكتور مصطفى البرغوثي ألأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية أن مؤتمر التحالف التقدمي و الذي عقد في نيبال بمشاركة حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، و الذي يضم عددا كبيرا من الاحزاب و المنظمات التقدمية بمن فيها احزاب حاكمة في بلدان كألمانيا و السويد و اسبانيا أصدر اليوم قرار خاصا بدعم القضية الفلسطينية تضمن تأييد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير و إقامة دولته المستقلة و عاصمتها القدس، وضرورة الالتزام بانهاء احتلال الدولة الفلسطينية ، ودعا المجتمع الدولي الى القيام بمسؤولياته بانهاء الاحتلال و الاعتراف الفوري و غير المشروط بدولة فلسطين.

و طالب البيان بالانهاء الكامل للنشاطات الاستيطانية بما في ذلك النشاطات الاستيطانية في القدس، وبوقف عمليات هدم بيوت الفلسطينيين وكل أشكال التمييز ضدهم، كما طالب البيان اسرائيل بوقف و الغاء الاعتقالات الإدارية.

و قال البرغوثي ان البيان الذي اتخذ باجماع المشاركين أدان استمرار الحصارالإسرائيلي لقطاع غزة و طالب برفعه فورا، كم دعا الولايات المتحدة الى التوقف عن خطواتها الأحادية مثل قرار نقل السفارة الاميركية الى القدس و قرارها بالإنسحاب من مجلس حقوق الانسان.

و قال د. مصطفى البرغوثي ان هذا هو الانجاز الثاني الذي نحققه في محافل عالمية هامة خلال أقل من اسبوع بعد القرارات المناصرة لفلسطين التي اتخذتها الاشتراكية الدولية.