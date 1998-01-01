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اعمار تسعي لإقامة مركز للطفل بخان يونس

الجمعة 29 يونيو 2018 06:46 م / بتوقيت القدس +2GMT



خانيونس / سما /

كشف رئيس جمعية إعمار للتنمية والتأهيل الدكتور رامي الغمري أن جمعيته ستقوم بانشاء مركز إعمار للطفل الفلسطيني خلال العام المقبل وذلك بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال الغمري خلال جولة تفقدية قام بها برفقة أعضاء مجلس ادارته، ونقيب المهندسين جواد الأغا، للمخيم الصيفي الذي تنظمه الجمعية تحت عنوان "ابدع مع اعمار" ان  المركز سيكون بمثابة القبلة التى سيتوجه اليها اطفال المدينة، لتطوير مهاراتهم وقدراتهم وخلق متنفس في ظل الضغوطات النفسية التي خلفها حصار الاحتلال على قطاع غزة.

بهدف خلق متنفس في الاجازة الصيفية وتعزيز مواهبهم في المناحي المحتلفة

وبين الغمري أن  90 طفلا يشاركون بفاعلية تمو توزيعهم على اربعة واحات يتعلم فيها الطفل مهارات اللغة العربية التي تساعده على إجادة هذه المهارات والفهم والقدرة على الاستيعاب والتحليل والنقاش  والقراءة السليمة إضافة إلى علم الالكترونيات والفنون الجميلة والأشغال اليدوية والجانب الترفيهي والرياضي.

واعتبر الغمري مخيم ابدع مع اعمار نواة لتدشين مركز اعمار للطفل الفلسطيني معربا عن امله ان يتم تدشينه  منتصف العام المقبل.

مشيرا إلى أن مركز اعمار للطفل سيهتم في تطوير الأنشطة اللامنهجية لاسيما وان جمعيته تملك الكفاءات والقدرات التي تؤهلها في  رعاية أطفال فلسطين مع امكانية تحقيق مبدأ الدمج بين ذوي الإعاقة والأسوياء.

واعرب الغمري عن سعادته وهو يرى في عيون أطفال المخيم  المستقبل الجميل من خلال قدراتهم في الخطابة والتحدث والتفكير والاجتهاد والجرأة في الحوار  قائلا: "هذا ما نريده لهذا الجيل نريد جيلا مؤمنا بالله محبا لوطنه ، جيل يتحمل المسؤولية قادرا على البناء والانجاز، قادرا على التنافس العام وهي القضية المهمة جدا في ظل كل هذه العوامل التي تؤثر في هدر طاقاته".

من جهة اخرى، ابدى الغمري اعجابه بفوة التفاعل المميز للاطفال في نشاط "الطفل القائد" الذي أشرفَ على تنفيذه عضو مجلس الإدارة بالجمعية  المُهندس علاء الفرا، بهدف تعزيز ثقة الطفل في نفسه وتعزيز المهارات القيادية له، وتعزيز ثقافة العمل الجماعي واحترام الوقت.

#اعمار #مركز للطفل

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