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اميرة الهندي تعود لرئاسة دائرة التحويلات الطبية

الجمعة 29 يونيو 2018 05:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
اميرة الهندي تعود لرئاسة دائرة التحويلات الطبية



رام الله / سما /

اكدت الدكتورة اميرة الهندي خبر توقيع وزير الصحة الدكتور جواد عواد على قرار عودتها مسؤولة دائرة التحويلات للعلاج بالخارج كما كان سابقاً إلى رئاسة الدائرة مرة أخرى.

وبنفس القرار أكد الدكتور عبد الناصر دراغمة ، والذي تولى إدارة هذه الدائرة قبل عدة أشهر  إلى المكان الذي كان يترأسه في دائرة الرقابة بالوزارة قبل أن يكلفه الوزير عواد بإدارة دائرة العلاج بالخارج .

الدكتورة الهندي قالت ان هذه الدائرة تعد الاصعب في دوائر وزارة الصحة، وان المسؤولية كبيرة تحتاج الى جهد مضاعف، ولكن الهندي لم تكن قد غادرت مكتبها في الدائرة اصلا وانها كانت تباشر بعض الملفات الكبيرة.

وتمنى الطبيبان دراغمة والهندي عبر مدار نيوز النجاح كلا منهما للاخر في خدمة المواطنين وتقديم الافضل في واحدة من اهم الوزارات الفلسطينية .

#اميرة الهندي #الصحة

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