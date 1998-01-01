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اندلاع عدة حرائق في مستوطنات غلاف غزة

سحب اجزاء من السياج الشائك شرقي خانيونس و اطلاق نار على المتظاهرين

الجمعة 29 يونيو 2018 04:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
سحب اجزاء من السياج الشائك شرقي خانيونس و اطلاق نار على المتظاهرين



غزة / سما /

بدأ المتظاهرون بالتوافد الى مخيمات العودة على الحدود الشرفية لقطاع غزة في الجمعة الرابعة عشر من مسيرات العودة تحت عنوان "من غزة الى الضفة دم واحد ومصير مشرك".

واشعل المتظاهرون  عشرات الاطارات المطاطية على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة بينما قابلت قوات الاحتلال المتظاهرين شرق خزاعة شرق خان يونس بإطلاق النار باتجاه المتظاهرين .

وتمكن عدد من الشبان من سحب اجزاء من السياج الشائك شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة.

واندلعت عدة حرائق في مستوطنات غلاف غزة حيث اندلع حريق في احراش كيبوتس"بئيري" شرق البريج وسط قطاع غزة.


وكانت  الجهة المشرفة على مسيرات العودة، والمتمثلة بالهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار، أطلقت على اليوم "جمعة من غزة إلى الضفة.. وحدة دم ومصير مشترك"، وذلك لـ"مواجهة المؤامرات التصفوية للقضية الفلسطينية".

ودعت في بيان لها  الفلسطينيين للمشاركة الواسعة اليوم في غزة والضفة والغربية والقدس والداخل المحتل، وستبدأ فعاليات اليوم عند الساعة الرابعة والنصف عصرا في جميع مخيمات العودة الخمس المنتشرة شرقي القطاع.

وأكدت أن مسيرات العودة مستمرة، "دفاعا عن حق العودة المقدس، غير القابل للمساومة عليه، وحتى تحقيق كامل الأهداف الوطنية في العودة والحرية والاستقلال".

وأوضحت الهيئة، أن مسيرات العودة "شعبية بأدوات سلمية تعبيرا عن رفض الاحتلال وسياساته الإجرامية العنصرية، ورفضا لكافة المحاولات الأمريكية لفرض حلول تنتقص من حقوق شعبنا الوطنية".

وشددت الهيئة على وجوب "رفع الإجراءات التي فرضتها السلطة على قطاع غزة، والعمل بكل ما أمكن لرفع الحصار الصهيوني الظالم المفروض عليه منذ اثنى عشر عاما". 

#غزة #مسيرات العودة

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