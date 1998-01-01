جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

خطيب الأقصى: صفقة القرن تهدف لتصفية القضية وإطالة عمر الاحتلال

الجمعة 29 يونيو 2018 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس / سما /

حذر الشيخ عكرمة سعيد صبري، خطيب المسجد الأقصى المبارك، من ما يسمى بـ"صفقة القرن"، وموافقة بعض الأنظمة العربية والإسلامية لها بهدف إطالة عمر الاحتلال الصهيوني، وتصفية القضية الفلسطينية.

وقال في خطبة الجمعة بالمسجد الأقصى: إن المتتبع لتصريحات السياسيين بشأن صفقة القرن يدرك خطورتها، فمن ذلك شطب مدينة القدس من أي محادثات مستقبلية؛ لأن الرئيس الأمريكي (دونالد ترمب) قد حسم موضوع القدس حسب زعمه، وذلك إرضاءً للصهيونية العالمية ونقول: إن القدس مسرى محمد صلى الله عليه وسلم، وإن القدس قدس عمرَ، وقدس صلاحِ الدين.

وأشار صبري إلى أن من خطورتها أيضا شطب حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، إلى ديارهم التي هجروا منها.

وقال: إن حق العودة حق شرعي، ولا تنازل عنه بأي حال من الأحوال، وقد أصدرنا فتوى بذلك، كما أصدرنا فتوى أخرى برفض التوطين.

وتابع: كما أن الصفقة تبقي المستوطنات قائمة ثابتة في أرض فلسطين، ونقول: إن المستوطنات غير شرعية أصلاً فهي مقامة على أرض مغتصبة.

ولفت إلى أن الصفقة تبقي السيطرة الأمنية على مناطق الأغوار لسلطات الاحتلال، ونقول: إن مناطق الأغوار جزء لا يتجزأ من أرض فلسطين.

وحول أن تكون بلدة أبو ديس عاصمة لدويلة فلسطين المرتقبة، قال الخطيب: لا بديل عن القدس عاصمة لفلسطين بالإضافة إلى السيطرة على المياه وعلى الجو والسماء.

وأكد أنها أطروحات احتلالية مرفوضة جملة وتفصيلاً، وتساءل: ثم ماذا سيبقى للفلسطينيين، إنه سيبقى لهم الفتات، إنهم يعودون بنا إلى فكرة روابط القرى التي ظهرت في الثمانينيات من القرن الماضي، وهي مرفوضة قطعاً، ويترتب على ذلك أن المسؤول على الكيان الفلسطيني الممسوخ سيكون برتبة مختار، أو بدرجة ناطور لحماية الاحتلال، وفق قوله.

#خطيب الأقصى #صفقة القرن

أخبار ذات صلة

الرئيس عباس وبن سلمان

مجدلاني: السعودية نقلت لنا "صفقة القرن" وهي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية

فتح تدعو لمواجهة "صفقة القرن" الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية

زياد النخالة - ارشيف

النخالة : مؤامرة كبرى لتصفية القضية الفلسطينية في مؤتمر الفضيحة بالرياض

عباس - ارشيف

ابو ردينة : مصالح اقليمية تتشكل لتصفية القضية الفلسطينية والاطاحة بالرئيس عباس

الهندي: انقلاب جديد بالشرق الاوسط بمساعدة أطراف عربية لتصفية القضية الفلسطينية

عباس- ارشيف

صفقة القرن.. ما هي بنودها وما مصيير حماس وإيران ؟

الأكثر قراءة اليوم

الاحتلال يبحث عن آلية لتحويل الأموال لغزة دون إشراف حماس او السلطة

للمرة الأولى.. بن علي يكشف ما يعانيه في السعودية

مقتل رضيع خنقا على يد والدته بالخليل

شاهد.. تدريبات بالذخيرة الحية لملك الأردن ونجله

عباس كامل.. "كاتم أسرار الرئيس"

مدير الأونروا: الفوضى هي البديل لتوقف خدمات الوكالة الأممية

فيديو.. بلجيكا تهزم إنجلترا في معركة البدلاء

الأخبار الرئيسية

ديختر

آفي ديختر: سنوقف الطائرات الحارقة حتى لو كلفنا ذلك حربا جديدة

كوماندوز القسام

الاحتلال متخوف .. "كوماندوز" حماس البحري سيضرب بأي لحظة

حدود غزة -ارشيفية

مسيرات العودة تتواصل واستعدادت لإطلاق جمعة "من غزة للضفة"

معبر رفح- ارشيف

إغلاق معبر رفح بشكل مفاجئ لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من غدٍ الجمعة

نتنياهو- ارشيف

نتنياهو يهدد: سلاح الجو سيحسم المعركة القادمة مع غزة