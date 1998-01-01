رونالدو ولوكاكو .. صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين الريال واليونايتد

وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي ريال مدريد يستعد لتقديم عرضًا مغريًا لمانشستر يونايتد خلال سوق الانتقالات الصيفية، سيجعل الشياطين الحمر يتعاقد مرة أخرى مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بدون أي مقابل مادي.

وكان كريستيانو رونالدو صاحب الـ 33 عامًا قد رحل عن صفوف مانشستر يونايتد صيف 2009، لينضم لريال مدريد الإسباني ويصنع لنفسه وللمرينجي تاريخًا من المستحيل محوه سواء على المستوى الشخصي -الفوز بالكرة الذهبية- أو على مستوى الألقاب.

وأشارت التقارير الصحفية عن رغبة كريستيانو رونالدو في الرحيل هذا الصيف عن صفوف ريال مدريد، خاصةً بعد رحيل الفرنسي زين الدين زيدان عن تدريب المرينجي.

وتحدثت الصحف صباح أمس الخميس بأن ريال مدريد قام بتقليص شرط رونالدو الجزائي في عقده، تمهيدًا لرحيله في الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة “الدايلي ستار” أن ريال مدريد قدّمت عرضًا للشياطين الحمر لا يمكن رفضه، بإجراء صفقة تبادلية على إثرها يعود رونالدو من جديد لصفوف مانشستر يونايتد، على أن يتعاقد المرينجي مع النجم البلجيكي روميلو لوكاكو.

وأكملت الصحيفة أن ريال مدريد مهتم منذ فترة بالتعاقد مع لوكاكو، وسيستغل رغبة رونالدو في الرحيل لصالحه من أجل التعاقد مع لوكاكو هذا الصيف.

وأكدت الصحيفة أن ريال مدريد سيغري اليونايتد أكثر بتقديم 50 مليون يورو زائد النجم رونالدو من أجل إقناع النادي الإنجليزي في التفريط بالمهاجم البلجيكي صاحب الـ 25 عامًا.

ومن المتوقع أن تتم هذه الصفقة بعد انتهاء كأس العالم 2018 المقام حاليًا على الأراضي الروسية في ظل انشغال رونالدو ولوكاكو مع منتخبا بلادهما البرتغال، وبلجيكا.