جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. الرياضة

رونالدو ولوكاكو .. صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين الريال واليونايتد

الجمعة 29 يونيو 2018 03:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
رونالدو ولوكاكو .. صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين الريال واليونايتد



وكالات / سما /

 كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي ريال مدريد يستعد لتقديم عرضًا مغريًا لمانشستر يونايتد خلال سوق الانتقالات الصيفية، سيجعل الشياطين الحمر يتعاقد مرة أخرى مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بدون أي مقابل مادي.

 

وكان كريستيانو رونالدو صاحب الـ 33 عامًا قد رحل عن صفوف مانشستر يونايتد صيف 2009، لينضم لريال مدريد الإسباني ويصنع لنفسه وللمرينجي تاريخًا من المستحيل محوه سواء على المستوى الشخصي -الفوز بالكرة الذهبية- أو على مستوى الألقاب.

وأشارت التقارير الصحفية عن رغبة كريستيانو رونالدو في الرحيل هذا الصيف عن صفوف ريال مدريد، خاصةً بعد رحيل الفرنسي زين الدين زيدان عن تدريب المرينجي.

وتحدثت الصحف صباح أمس الخميس بأن ريال مدريد قام بتقليص شرط رونالدو الجزائي في عقده، تمهيدًا لرحيله في الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة “الدايلي ستار” أن ريال مدريد قدّمت عرضًا للشياطين الحمر لا يمكن رفضه، بإجراء صفقة تبادلية على إثرها يعود رونالدو من جديد لصفوف مانشستر يونايتد، على أن يتعاقد المرينجي مع النجم البلجيكي روميلو لوكاكو.

وأكملت الصحيفة أن ريال مدريد مهتم منذ فترة بالتعاقد مع لوكاكو، وسيستغل رغبة رونالدو في الرحيل لصالحه من أجل التعاقد مع لوكاكو هذا الصيف.

وأكدت الصحيفة أن ريال مدريد سيغري اليونايتد أكثر بتقديم 50 مليون يورو زائد النجم رونالدو من أجل إقناع النادي الإنجليزي في التفريط بالمهاجم البلجيكي صاحب الـ 25 عامًا.

ومن المتوقع أن تتم هذه الصفقة بعد انتهاء كأس العالم 2018 المقام حاليًا على الأراضي الروسية في ظل انشغال رونالدو ولوكاكو مع منتخبا بلادهما البرتغال، وبلجيكا.

#رونالدو #لوكاكو

أخبار ذات صلة

thumb (1)

صفقة تبادلية بين برشلونة و أرسنال

thumb.php

فشل صفقة تبادلية ضخمة بين أرسنال ويوفنتوس

dr

اليونايتد يعرض صفقة تبادلية على توتنهام

Philippe-Coutinho-20102266

برشلونة يعرض على ليفربول صفقة تبادلية من أجل كوتينيو

ريال مدريد يعرض على توتنهام صفقة تبادلية لخطف هداف برشلونة

بيل وكلينتون - ارشيف

رونالدو وبيل قد يرحلان عن الريال!

الأكثر قراءة اليوم

للمرة الأولى.. بن علي يكشف ما يعانيه في السعودية

مقتل رضيع خنقا على يد والدته بالخليل

شاهد.. تدريبات بالذخيرة الحية لملك الأردن ونجله

شاهد.. أبو حسنة: مؤتمر نيويورك شهد تعهدات جديدة بسد عجز "الأونروا"

عباس كامل.. "كاتم أسرار الرئيس"

فيديو.. بلجيكا تهزم إنجلترا في معركة البدلاء

مسؤول خليجي يؤكد لقاء بن سلمان ونتنياهو في الأردن

الأخبار الرئيسية

حدود غزة -ارشيفية

سحب اجزاء من السياج الشائك شرقي خانيونس و اطلاق نار على المتظاهرين

ديختر

ديختر: سنوقف الطائرات الحارقة حتى لو كلفنا ذلك حربا جديدة ويلمح لاغتيال السنوار

كوماندوز القسام

الاحتلال متخوف .. "كوماندوز" حماس البحري سيضرب بأي لحظة

حدود غزة -ارشيفية

مسيرات العودة تتواصل واستعدادت لإطلاق جمعة "من غزة للضفة"

معبر رفح- ارشيف

إغلاق معبر رفح بشكل مفاجئ لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من غدٍ الجمعة