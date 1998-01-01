لمن ستكون ملكية ميلان في الفترة القادمة ؟

وكالات / سما /

اقتربت عملية بيع نادي إي سي ميلان الإيطالي من لحظاتها الأخيرة ، حيث لم يعد يمتلك الصيني يونج هونج لي أموالاً لسداد الدين لصندوق إيليوت الأمريكي.

واقترضت يونج هونج لي مبلغ 300 مليون يورو من إيليوت ، لكنه لم يعد قادراً على سداد أموال رأس المال ، ومطالب الآن بدفع مبلغ 32 مليون يورو قبل نهاية الشهر الحالي من أجل إيقاف مسألة انتقال الملكية إلى الصندوق الأمريكي.

صحيفة “كوريري ديلا سيرا” الإيطالية أكدت أن يونج هونج لي يقترب من قبول عرض المستثمر الأمريكي روكو كوميسو ، حيث سيحتفظ الصيني بنسبة 30 بالمئة على الأقل من أسهمه.

ويعتقد لي أن الوقت حان لدخول مستثمر جديد من أجل سداد ذلك المبلغ ، في وقت أصبح كوميسو الذي يمتلك نادي نيويورك كوزموس الأمريكي الأقرب للدخول كمساهم أول في النادي.

وكانت المفاوضات توقفت الأسبوع الماضي بين الطرفين بسبب رفض كوميسو أن يكون مساهماً بنسبة الأقلية ، قبل أن تعود المفاوضات مجدداً ويرسي الاتفاق شبه النهائي على احتفاظ لي بنسبة 30 بالمئة.

ومن المتوقع أن يساهم انتقال الملكية في تعزيز استئناف ميلان إلى محكمة التحكيم الرياضي “تاس” لتخفيض عقوبة اليويفا بالحرمان الأوروبي لعام واحد بسبب خرق قانون اللعب المالي النظيف.