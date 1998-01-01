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أول ظهور علني لتوأم جورج وأمل كلوني في إيطاليا!

الجمعة 29 يونيو 2018 02:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول ظهور علني لتوأم جورج وأمل كلوني في إيطاليا!



عالم الفن

أطل النجم العالمي جورج كلوني وزوجته المحامية أمل علم الدين مع ولديهما التوأم لأول مرة، وذلك أثناء عطلة عائلية في إيطاليا، بعد أسابيع من إطفاء شمعتهما الأولى.

وخرج كلوني من طائرته حاملا ابنه ألكسندر الصغير وكتاب قصص، في حين أطلت علم الدين حاملة ابنتهما، إيلا. وبدت علم الدين مبتسمة عند خروجها، بينما تميزت إطلالة كلوني بشاربه المتناسق مع شعره الأبيض المصفف.

وفي وقت سابق من شهر يونيو الجاري، نال كلوني جائزة "إنجاز العمر" من معهد الأفلام الأميركي، وكافأته علم الدين برسالة حب علنية خلال احتفال جمع عددا كبيرا من النجوم، قائلة: "حبيبي، ما وجدته معك هو الحب الأسمى الذي طالما كنت آمل أن أحظى به، ورؤيتك مع طفلينا إيلا وألكسندر تترجم أعظم فرحة في حياتي كلها".

#جورج كلوني #أمل كلوني

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