صورة لابنة عمرو دياب مستلقية الى جانب شاب تثير ضجة كبيرة!

وكالات / سما /

أثارت صورة ظهرت فيها ابنة الفنان المصري ​عمرو دياب، "كنزي"، إلى جانب أحد الشبان وهو شبهُ عارٍ من الملابس، بينما هي ترتدي ملابس مثيرة، حالةً من الجدل على مواقع التواصل الإجتماعيّ.

وظهرت "كنزي" مستلقيةً إلى جانب الشاب، حيث بدت هي ترتدي "شورت" قصير جد كشف عن ساقيها بالكامل، إضافة إلى "توب" بلا أكمام، الأمر الذي أعتبره المتابعون إطلالة "غير محتشمة".

والصدمة الأكبر لديهم كانت المشهد الذي ظهر فيه الشاب الذي يجلس إلى جانبها، حيث بدا من دون ملابس، ويغطي جسده من الأسفل بـ"منشفة".

وبعد الكثير من التعليقات السلبية، عمدت كِنزي الابنة الكبيرة لعمرو دياب من زوجته زينة عاشور، إلى حجب خاصية التعليقات عن الصورة.