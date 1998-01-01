فتح تثمن قرار الاشتراكية الدولية بمقاطعة إسرائيل وفرض عقوبات عليها

رام الله / سما /

ثمنت حركة فتح، قرار منظمة الاشتراكية الدولية الذي انعقد في جنيف، مقاطعة إسرائيل وفرض عقوبات عليها، بناء على مشروع تقدم به الوفد الفلسطيني برئاسة مستشار الرئيس للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية نبيل شعث.

ودعت "فتح في بيان صادر، اليوم الجمعة، عن المتحدث باسمها جمال نزال، إلى تطبيق هذا القرار الذي يظهر التأييد العالمي للحق الفلسطيني، وتمسك الشركاء الدوليين بالقانون الدولي، وهو ما يجب أن نعول عليه، مضيفا أنه يجب مواصلة استنهاض العالم وفق وتيرة الإصرار التي تنتهجها قيادتنا الفلسطينية وتليق بعزيمة شعبنا.

وأشار نزال إلى أن صمود أطراف عالمية في خندق الحق الفلسطيني، ووقوفها في وجه الضغوطات والابتزازات الإسرائيلية ومن يقف معها، يُظهر جليا أن فلسطين تظل بوصلة الضمير في العالم، مما يعزز إصرارنا على النضال والصمود ضد محاولات التركيع والتبصيم التي تمارسها إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية تجاه قضيتنا، خاصة منذ اعتراف ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ودعت "فتح" الأحزاب الصديقة المشاركة في حكومات أو العاملة في المعارضة إلى توجيه حكوماتها للوقوف بشكل حاسم مع فلسطين يوم الإثنين القادم، في مؤتمر مجلس حقوق الإنسان المزمع عقده في جنيف، بهدف بحث البند السابع وضرورة توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني من العنف والإرهاب الإسرائيلي.