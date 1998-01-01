وزارة الصحة تنظم الماراثون الرياضي "تبرع بدمك..شارك الحياة"

رام الله / سما /

نظمت وزارة الصحة صباح اليوم الجمعة، برام الله، الماراثون الرياضي (تبرع بدمك ..شارك الحياة) بالتعاون مع المجلس الأعلى للرياضة والشباب، وبدعم من منظمة الصحة العالمية، إحياءاً لليوم العالمي للمتبرع بالدم، لتعزيز ثقافة التبرع الطوعي، وذلك تحت رعاية وزير الصحة د. جواد عواد.

وانطلق المارثون الذي نظمته الإدارة العامة للخدمات الطبية المساندة في وزارة الصحة وبمشاركة 877 مواطناً ومتطوعاً من ميدان نيلسون مانديلا في رام الله، باتجاه سرية رام الله الأولى بمشاركة فئات عمرية مختلفة حيث تم تخصيص أَسِرّة للمتبرعين.

وأشاد وزير الصحة بأبناء شعبنا المعطاء والذي لم يبخل بدمائه يوما، داعيا الجميع الى المزيد من العطاء والتبرع الطوعي بالدم والذي يخدم المتبرع والمريض، معربا عن شكره لكل من ساهم في إنجاح هذه الفعالية وعلى رأسهم طواقم بنك الدم المركزي، و أفراد الشرطة الفلسطينية، وطواقم الهلال الأحمر الفلسطيني.

كما اشار الوزير عواد أن طواقم بنوك الدم في وزارة الصحة دائما على أهبة الإستعداد لأي طارئ لاسمح الله، وأن بنك الدم المركزي تتوفر فيه زمر الدم المختلفة وبرصيد إستراتيجي، يسمح للوزارة بالسيطرة على أي ظرف طارئ.

من جانبه قال مدير عام الخدمات الطبية في الوزارة أسامة النجار، إن هدف الفعالية هو توعية أفراد المجتمع الفلسطيني وزيادة وعيهم حول ثقافة التبرع الطوعي بالدم، وجعل عملية التبرع نوع من الثقافة التي يمارسها الانسان في حياته بشكل طبيعي.

وفي ختام الماراثون، تم توزيع الكؤوس والميداليات على الفائزين، من كافة الفئات العمرية المشاركة.