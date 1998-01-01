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الغارديان تمنع نشر رسم كاريكاتوري ينتقد "رزان النجار

الجمعة 29 يونيو 2018 01:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الغارديان تمنع نشر رسم كاريكاتوري ينتقد "رزان النجار



لندن / وكالات /

منعت صحيفة الغارديان البريطانية نشر رسم كاريكاتوري ينتقد قتل "إسرائيل" للمسعفة الفلسطينية رزان النجار الرسم يصور تيريزا ماي وبنيامين نتنياهو يجلسان أمام موقد تحرق فيه النجار بدعوى معاداته للسامية.

رسام الكاريكاتور ستيف بيل نفى استخدام إسقاطات تتعلق بقضايا القتل الجماعي لليهود الأوروبيين، إلا أن الجدل وصل لمجلس اللوردات البريطاني.

عضو المجلس توني غريفز علق على الكاريكاتور بأن قرار المنع غير ضروري "ربما حان الوقت لأن نجد كلنا طرقا لجعل دولة "إسرائيل" تحاسب على تصرفاتها بشكل أفضل، وبالتالي التعامل معها بالطريقة نفسها التي قد تتوقع الدول الأخرى التعامل معها بها"

#الغارديان #رزان النجار

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