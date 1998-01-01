آفي ديختر: سنوقف الطائرات الحارقة حتى لو كلفنا ذلك حربا جديدة

القدس المحتلة / سما /

صرح رئيس لجنة الخارجية والأمن بالكنيست، والرئيس السابق لجهاز الشاباك، آفي ديختر، بأن إسرائيل ستعمل على انهاء ظاهرة الطائرات الورقية الحارقة، حتى لو كلفها ذلك القيام بحملة عسكرية جيدة ضد قطاع غزة.

ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم الجمعة، عن ديختر قوله: "إن حماس تدرك جيدا، مدى مدى قوة إسرائيل، وتعرف أن قوتنا العسكرية أكبر بكثير من قدرتها العسكرية".

وأضاف: "إسرائيل لا تسعى للحرب، والأوضاع معقدة جدا بالجنوب، لكن على إسرائيل دراسة كافة الاحتمالات".

وأوضح ديختر، "أن إسرائيل يجب أن تجد حلا لوقف ظاهرة الطائرات الورقية وبسرعة، حتى لو كان هذا الحل عبر حملة عسكرية جديدة في قطاع غزة".