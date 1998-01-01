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كارفاخال يعلق على صفقة نيمار ويُشيد بتقنية الفيديو

الجمعة 29 يونيو 2018 12:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
كارفاخال يعلق على صفقة نيمار ويُشيد بتقنية الفيديو



وكالات / سما /

تحدث داني كارفاخال، مدافع ريال مدريد ومنتخب إسبانيا لكرة القدم، عن العديد من المواضيع القضايا الشائكة، حيث رحب بقدوم ألفارو أدريوزولا إلى الفريق الملكي، معلقاً أيضاً على صفقة نيمار دا سيلفا، مشيراً في الوقت ذاته، إلى أن تقنية الفيديو تحقق العدالة في جميع نواحي لعبة كرة القدم.

 

وقال كارفاخال في تصريحات مطولة نقلتها صحيفة (آس) الإسبانية: “أدريوزولا؟ إذا كان السيد الرئيس والمدرب يعتقدان أنه ضروري، فهو موضع ترحيب، أعتقد أنه لاعب عظيم، شاب ولديه مهارات دفاعية جيدة.. لاعب متكامل للغاية”.

وعلق اللاعب المذكور عن صفقة نيمار دا سيلفا التي بات قريباً من الرحيل عن باريس سان جيرمان: “لا أعلم ما إذا كان نيمار قد وُلد للعب في ريال مدريد، هذا النادي يرغب دائماً في التعاقد مع أفضل اللاعبين في العالم”.

وتحدث اللاعب أيضاً عن تقنية الفيديو والصعوبات التي واجهت لاروخا في الدور الأول، قائلاً: “تقنية حكم الفيديو تحقق العدالة في جميع نواحي اللعبة، لا أعتقد أن الحكم سيشعر بالخوف من الفريق المنظم.. مباريات المجموعات كانت مغلقة وقليلة المساحات لكن في أدوار خروج المغلوب سنرى إسبانيا أخرى وبمزيد من المساحات”.

واختتم كارفاخال تصريحاته بالقول: “يتم توجيه الإنتقاد لبعض اللاعبين، في النهاية يجب أن نلعم بأنه تم تغيير مدربنا قبل كأس العالم بيومين، لقد أمضينا فترة طويلة بدون خسارة وسيطرنا على مبارياتنا، نحاول تقديم أقصى ما لدينا”.

#كارفاخال #نيمار دا سيلفا

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