الأسير حمدية من اليامون يدخل عامه الـ16 في سجون الاحتلال

جنين / سما /

دخل الأسير قصي عادل ابراهيم حمدية، من بلدة اليامون غرب جنين، اليوم الجمعة، عامه السادس عشر في سجون الاحتلال.

وذكر مدير نادي الأسير الفلسطيني منتصر سمور ، أن الأسير حمدية محكوم بالسجن لمدة 28 عاما، بتهمة المشاركة بتنفيذ عمليات ضد الاحتلال، حيث اعتقل عام 2002.

وذكر ذوو الأسير ، أن ابنهم تعرض لتحقيق قاس وعزل انفرادي، وتنقل في معظم سجون الاحتلال، وتعرض للعديد من العقوبات من عزل انفرادي وحرمان من الزيارة، والقمع التعسفي بين السجون المختلفة بغرض التضييق والتعذيب، أشاروا إلى أن نجلهم شارك في معركة إضراب الكرامة رغم وضعه الصحي.