حماس: شعبنا سيتوحد اليوم على رفض "صفقة القرن"

غزة / سما /

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار ستظل ماضية دون تردد أو توقف وبمختلف وسائلها السلمية حتى رفع الحصار الظالم عن غزة.

واعتبرت حماس على لسان الناطق باسمها حازم قاسم في بيان المشاركة الواسعة التي ستشهدها "جمعة من غزة إلى الضفة" اليوم تأكيدًا على وحدة شعبنا في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ورفضه لما يسمى ب"صفقة القرن".

ويستعد الفلسطينيون للمشاركة في الجمعة الـ14 لمسيرة العودة الكبرى بعنوان "من غزة إلى الضفة.. دم واحد ومصير مشترك"، بفعاليات في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.