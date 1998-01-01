البرديني : الاحتلال يستبيح كل المحظورات والمحرمات وعلى رأسها حقوق الأسرى والشهداء والجرحى

رام الله / سما /

أكد الأسير المحرر تيسير البرديني عضو المجلس الثوري لحركة فتح مفوض الشهداء والأسرى والجرحى بالهيئة القيادية العليا في قطاع غزة أن الاحتلال الإسرائيلي يستبيح كل المحظورات والمحرمات وعلى رأسها حقوق الأسرى والشهداء الفلسطينيين ويضرب عرض الحائط بكل الأعراف والقيم والمواثيق والإتفاقيات الدولية والإنسانية .

وأدان البرديني في تصريح خاص القانون العنصري الإسرائيلي الذي صادقت عليه ما تسمى بلجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة باقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء من ضرائب السلطة الوطنية الفلسطينية في انتهاك إسرائيلي جديد خطير لكل الأعراف والإتفاقيات الدولية والقيم الإنسانية .

ودعا الأسير المحرر تيسير البرديني عضو المجلس الثوري لحركة فتح مفوض الشهداء والأسرى والجرحى بالهيئة القيادية العليا في قطاع غزة للتصدي لمجموعة القوانين العنصرية الإسرائيلي بلملمة كل الجهود الفلسطينية تحت مظلة الوحدة الوطنية والفلسطينية مطالبا جامعة الدول العربية بمواقف حقيقية حازمة لمتابعة قضية الأسرى والشهداء في الأمم المتحدة وكافة المحافل الدولية بما يكسر السياسات العنصرية الإسرائيلية التي تستهدف الحقوق الفلسطينية .

وشدد البرديني على أن سياسات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي لن تثني إرادة ومسيرة الشعب الفلسطيني نحو الحرية والعودة وتقرير المصير والإنعتاق من الاحتلال الذي يجثم فوق الأرض الفلسطينية منذ أكثر من 100 عام مؤكدا أن الشهداء والأسرى والجرحى هم عنوان أساسي لشرعية النضال الوطني الفلسطيني ولن تستطيع قوى الشر كسر ونزع الشرعية عن هذا النضال والوهج التاريخي للأسرى والشهداء والجرحى .