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اغلاق محطتين لبيع المحروقات ومصادرة 5500 لتر مهرب في قلنديا

الجمعة 29 يونيو 2018 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT



القدس / سما /

اغلقت طواقم الضابطة الجمركية والامن الوقائي وبدعم ومساندة الاجهزة الامنية( الشرطة الخاصة، الامن الوطني، الارتباط العسكري، الخدمات الطبية ) فجر اليوم الجمعة 29/6/2018 في منطقة قلنديا شمال مدينة القدس محطتين عشوائيتين لبيع المحروقات والتحفظ على 5500 لتر سولار وبنزين مهرب ومضختين لتعبئة الوقود.

وافاد بيان للعلاقات العامة والاعلام بالضابطة الجمركية انه بتعليمات وتوجيهات الحكومة وبمتابعة قيادة الأجهزة المختصة (الضابطة الجمركية والأمن الوقائي) وبمراقبة متواصلة وحثيثه لنقاط بيع المحروقات العشوائية والمغشوشة والغير قانونية تمكنت طواقم الضابطة الجمركية والأمن الوقائي فجر اليوم من إغلاق محطتين غير قانونية ومصادرة محتوياتها من محروقات ومعدات ومضخات للتعبئة.

واكد البيان ان العمل متواصل بتعليمات الحكومه ومتابعه الاجهزه المختصة للقضاء على هذه الظاهره والحد منها وسيتم اتخاذ اجراءات وعقوبات مشددة لمروجي المحروقات المهربه والمغشوشه لما تلحقه من ضرر وخسائر جسيمة على المركبات والاليات، حيث ان عملية الخلط والغش بمواد خطره وكيماوية تضر بصحة وسلامة المواطنين.

#المحروقات #اغلاق

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