ديمقراطية انتقدت إسرائيل تفوز بانتخابات حزبها بنيويورك

واشنطن / وكالات /

استطاعت الشابة الأمريكية الديمقراطية، الكساندرا أوكاسيو كورتيز، التي عرفت بانتقادها لإسرائيل، الفوز على النائب الحالي جو كراولي في الانتخابات التمهيدية لمجلس النواب في نيويورك.

وكانت أوكاسيو كورتيز قد وصفت سلوك قوات الاحتلال الإسرائيلي الأخير في غزة بـ"المذبحة"، بعد أن استشهد عشرات الفلسطينيين برصاص قوات الجيش الإسرائيلي.

الفتاة التي لم يسبق لها أبدا أن شغلت منصبا منتخبا، وما زالت تدفع قروض دراستها، أحدثت ضجة سياسية في نيويورك، بهزيمتها رجل الأعمال الذي لم يقابله مرشح حقيقي منذ 14 عاما.

يشار إلى أن السيد كراولي، الذي يبلغ من العمر ضعف عمر أوكاسيو كورتيز، هو الرجل الديمقراطي رقم 4 في مجلس النواب، وقد تم ترشيحه ليكون المتحدث باسم مجلس النواب إذا ما استعاد الديمقراطيون السيطرة عليه هذا الخريف.