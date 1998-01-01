جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال ينفذ مشروعا استيطانياً يبتلع مساحات واسعة ويعزل بلدات جنوب القدس

الجمعة 29 يونيو 2018 09:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال ينفذ مشروعا استيطانياً يبتلع مساحات واسعة ويعزل بلدات جنوب القدس



القدس المحتلة / سما /

نددت السلطة الفلسطينية اليوم الخميس، بمخطط استيطاني إسرائيلي جديد في جنوب مدينة القدس، يستهدف عزل قرى وبلدات فلسطينية في المدينة المقدسة.

وذكرت وزارة الشؤون الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان، أن إسرائيل شرعت في تنفيذ أعمال توسيع لمستوطنة "هار جيلو" وربطها مع مستوطنة "جيلو" في جنوب القدس، وهو ما سيؤدي إلى الاستيلاء على مساحات شاسعة من أراضي بلدة (الولجة) ويعزلها عن محيطها الفلسطيني، والاستيلاء على الأحواض المائية الموجودة في المنطقة.

وقالت الوزارة أن المخطط المذكور "يأتي في إطار مخطط توسيع حدود القدس جنوبا نحو التجمع الاستيطاني المسمى بغوش عتصيون، وعزل القرى والبلدات الفلسطينية جنوب القدس عن محيطها الفلسطيني بهدف خلق أغلبية يهودية في ما يسمى بالقدس الكبرى".

وأشارت إلى أن المخطط يتضمن إقامة أكثر من 300 وحدة استيطانية جديدة، وإنشاء خط للقطار الخفيف يربط مستوطنات شمال القدس بالمستوطنات الواقعة جنوبها.

وحملت الوزارة الإدارة الأمريكية "المسؤولية كاملة عن الانفلات الإسرائيلي من أي قانون أو شرعية دولية، وعن الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية التي ترتكبها سلطات الاحتلال على مرأى ومسمع من العالم".

وقالت، إن "الضجيج الذي تفتعله الادارة الأمريكية ومبعوثوها إلى المنطقة تحت شعار ما يسمى صفقة القرن، يوفر أفضل الفرص لليمين الحاكم في اسرائيل للإسراع والتمادي في تنفيذ مخططاته وبرامجه الاستعمارية التوسعية لابتلاع المزيد من الأرض الفلسطينية المحتلة وتهويدها".

وأكدت أن استمرار توسع الاستيطان الإسرائيلي "يهدد بإغلاق الباب نهائيا أمام أية جهود لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين بفعل عمليات تعميق غير مسبوقة للاستيطان وتشبيك توسعي للمستوطنات والبؤر الاستيطانية بعضها ببعض وربطها بالعمق الاسرائيلي".

ورأت وزارة الخارجية الفلسطينية أن "ما تمارسه إسرائيل على الأرض يؤكد صوابية الموقف الفلسطيني الرافض لما تُسمى بصفقة القرن باعتبارها مُجرد تغليف واجترار أمريكي لمخططات وبرامج يمينية إسرائيلية مُعدة مُسبقا، وكونها أيضا باتت تُشكل غطاء لتنفيذ هذه البرامج التوسعية الاستيطانية".

وكانت أوردت صحيفة "هآرتس" العبرية أن إسرائيل تدرس خطة لمضاعفة حجم مستوطنة "هار جيلو"، بشكل يعزل قرية الولجة الفلسطينية.

وذكرت الصحيفة أنه تمت المصادقة على الخطة المذكورة في نهاية آذار/مارس الماضي على أن تضم بناء 330 وحدة سكنية جديدة ومؤسسات عامة ومحطة وقود وحدائق وغيرها.

يأتي ذلك فيما قالت مصادر فلسطينية إن مستوطنين إسرائيليين خطوا اليوم شعارات عنصرية باللغة العبرية على جدران بركس زراعي وأعطبوا إطارات مركبتين، في قرية عوريف جنوب نابلس في شمال الضفة الغربية.

أخبار ذات صلة

قوات الاحتلال تشن حملة مداهمة واسعة لمنازل شهداء عملية القدس

سرايا القدس - ارشيف

شاهد ..سرايا القدس" .. الوقت ينفذ

حملة اعتقالات واسعة في القدس والضفة

قصف- ارشيف

محدث ..3 شهداء من سرايا القدس جراء استهداف الاحتلال نقطة رصد للمقاومة برفح جنوب القطاع

الاحتلال: حماس ستشن هجوما بريا لاحتلال بلدات ومدن اسرائيلية في اي حرب قادمة

جيش الاحتلال - ارشيف

الاحتلال الاسرائيلي ينفذ حملة اعتقالات في الضفة فجر اليوم

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .."المنطاد الحارق" لتوسيع بقعة النار الغزية لمسافة 40 كم

للمرة الأولى.. بن علي يكشف ما يعانيه في السعودية

محلل إسرائيلي : حماس تسير في الاتجاه الصحيح

شاهد.. تدريبات بالذخيرة الحية لملك الأردن ونجله

مقتل رضيع خنقا على يد والدته بالخليل

طيور غزة المهاجرة..حسابات الموت والحياة

هارتس تزعم :السلطة والأردن والسعودية حذروا اسرائيل من أنشطة تركيا بالقدس

الأخبار الرئيسية

حدود غزة -ارشيفية

مسيرات العودة تتواصل واستعدادت لإطلاق جمعة "من غزة للضفة"

معبر رفح- ارشيف

إغلاق معبر رفح بشكل مفاجئ لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من غدٍ الجمعة

نتنياهو- ارشيف

نتنياهو يهدد: سلاح الجو سيحسم المعركة القادمة مع غزة

غزة- ارشيبف

الاحتلال يبحث عن آلية لتحويل الأموال لغزة دون إشراف حماس او السلطة

ابو عزوم - ارشيف

استشهاد شاب متأثرا بجروحه فجرا شرق رفح جنوب قطاع غزة