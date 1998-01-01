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مصدر رسمي أردني ينفي عقد اجتماع أمني سري مع الموساد في البلاد

الجمعة 29 يونيو 2018 09:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصدر رسمي أردني ينفي عقد اجتماع أمني سري مع الموساد في البلاد



عمان / وكالات /

نفى مصدر أردني رسمي مسؤول، يوم الخميس، عقد أي اجتماع أمني سري في الأردن ضم أطرافا من إسرائيل أو الموساد الإسرائيلي.

وقال المصدر في تصريح لموقع "عمون" الأردني إن ما نشر من أنباء حول ذلك كذب وافتراء ولا يختلف عن كثير من الأخبار التي تستهدف الأردن بإشاعة المعلومات الكاذبة.

وكانت صحيفة إسرائيلية نشرت الخميس أن اجتماعا سريا مشتركا عقد في مدينة العقبة الأردنية وضم قادة استخبارات من دول عربية بحضور إسرائيل للتباحث حول دفع عملية "التسوية" الفلسطينية الإسرائيلية.

وأضافت الصحيفة أن على رأس القمة السرية، الفريق الأمريكي جيسون جرينبلات وجاريد كوشنر.

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