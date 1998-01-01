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الاحتلال يوصي بتوسيع مساحة الصيد في بحر غزة

الجمعة 29 يونيو 2018 09:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يوصي بتوسيع مساحة الصيد في بحر غزة



غزة / سما /

الت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي قدم مقترحاً للقيادة السياسية، يتضمن توسعة مساحة الصيد في بحر غزة إلى 12 ميلاً.

وبحسب موقع ريشت كان العبري، فإن "الجيش أوصى بأن تقدم القيادة السياسية المزيد من التنازلات لصالح قطاع غزة وزيادة مساحة الصيد للفلسطينيين".

وأضاف:" هناك مقترح لتوسيع مساحة الصيد حتى 12 ميلاً، وإذا تمت الموافقة على هذه المبادرة فستكون أكبر مسافة تسمح بها إسرائيل لسكان غزة".

وتابع الموقع:" التبرير المقدم إلى الوزراء هي أن توسيع منطقة الصيد سيجعل من الممكن تحسين الوضع الاقتصادي في غزة حتى لو قليلا وهذا سيخلق فرص عمل إضافية".

وأشار إلى أن المقترح تم تقديمه إلى المستوى السياسي، لكن لم يتم التوصل بعد إلى قرار بشأن المسألة.

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