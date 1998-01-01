جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الإندبندنت: لماذا يعتقد كوشنر أن الفلسطينيين سيقبلون بالمال ؟

الجمعة 29 يونيو 2018 09:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإندبندنت: لماذا يعتقد كوشنر أن الفلسطينيين سيقبلون بالمال ؟



لندن / وكالات /

نشرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية مقالا اليوم الجمعة مقالا للكاتب روبرت فيسك، يتناول فيه المساعي الأمريكية لإحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين أو ما يسمى "صفقة القرن" وآثارها المحتملة.

ويفتتح فيسك مقاله متسائلا: "بعد فشل اتفاق أوسلو وانهيار حل الدولتين، هل بقيت إهانة أخرى لم توجه للفلسطينيين؟".

ويقول فيسك إنه "بعد فترة طويلة من الاستيطان الإسرائيلي للأراضي التي سُرقت من العرب وبعد اتفاقات متغيرة ومفاوضات متقطعة فُرضت على الفلسطينيين .. أي درجة من الاحتلال يجب أن يعيشوا تحته؟.

وبعد عمليات القتل الجماعي في غزة وقرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في الآونة الأخيرة نقل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل إلى القدس والاعتراف بالمدينة عاصمة لإسرائيل، ماذا بقي ليقبل به الفلسطينيون؟.

ويسخر فيسك من صفقة القرن مشككا في إمكانية قبول الفلسطينيين بتسوية الصراع مع إسرائيل مقابل المال، بعد ثلاث حروب بين العرب وإسرائيل وعشرات الآلاف من القتلى وملايين اللاجئين، كما يتحدث عن "جاريد كوشنر" صهر ترامب ومستشاره، ويسميه ولي العهد الأمريكي الذي يعد الفلسطينيين بمليارات الدولارات مقابل وطنهم.

كوشنر، يقول فيسك، تسيطر عليه الأوهام إن كان يعتقد أن هذه الصفقة ستنجح، فالفلسطينيون الذي خسروا وطنهم قبل نحو 70 عاما لم يتظاهروا مرة واحدة في شوارعهم المدمرة طلبا لشوارع أفضل أو مناطق حرة خالية من الضرائب.

فكيف يمكن لكوشنر أن يهين كل الشعوب العربية بمطالبتهم مقايضة حريتهم واستقلالهم وسيادتهم وكرامتهم وهويتهم مقابل المال".

أخبار ذات صلة

جنبلاط

صورة.. جنبلاط يستهجن : لماذا سمح اليوم بتعداد الفلسطينيين في لبنان؟

كوشنير

كوشنر: إذا لم يعد أبو مازن الى طاولة الحوار فاننا سننشر خطة السلام وهذا ما قاله عن غزة

أمير قطر

استمرارا لجولتهما.. أمير قطر يبحث مع كوشنر وغرينبلات عملية السلام والوضع بغزة

اسماعيل هنية

هنية: محاولات تركيع غزة مستحيلة ومن يعتقد أنه سيركع غزة فهو واهم

مصالحة -ارشيفية

لماذا تؤجل الحكومة الفلسطينية رفع الإجراءات العقابية على غزة ؟

لماذا أثار تعيين كريم يونس عضوا بمركزية فتح غضب اسرائيل؟

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .."المنطاد الحارق" لتوسيع بقعة النار الغزية لمسافة 40 كم

للمرة الأولى.. بن علي يكشف ما يعانيه في السعودية

محلل إسرائيلي : حماس تسير في الاتجاه الصحيح

شاهد.. تدريبات بالذخيرة الحية لملك الأردن ونجله

مقتل رضيع خنقا على يد والدته بالخليل

طيور غزة المهاجرة..حسابات الموت والحياة

هارتس تزعم :السلطة والأردن والسعودية حذروا اسرائيل من أنشطة تركيا بالقدس

الأخبار الرئيسية

حدود غزة -ارشيفية

مسيرات العودة تتواصل واستعدادت لإطلاق جمعة "من غزة للضفة"

معبر رفح- ارشيف

إغلاق معبر رفح بشكل مفاجئ لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من غدٍ الجمعة

نتنياهو- ارشيف

نتنياهو يهدد: سلاح الجو سيحسم المعركة القادمة مع غزة

غزة- ارشيبف

الاحتلال يبحث عن آلية لتحويل الأموال لغزة دون إشراف حماس او السلطة

ابو عزوم - ارشيف

استشهاد شاب متأثرا بجروحه فجرا شرق رفح جنوب قطاع غزة